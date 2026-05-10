Трамп пригрозил уничтожить любого, кто приблизится к запасам урана в Иране: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Трамп отметил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут этот уран Источник: Evan Vucci / AP Photo

Временное перемирие между Ираном и США продолжается больше месяца, однако стороны так и не могут прийти к единому мнению по мирному договору. Ключевым моментом соглашения остается обогащенный уран, который есть в Исламской Республике. Американский президент Дональд Трамп пригрозил, что уничтожит любого, кто приблизится к этим запасам. Помимо этого, остается закрыт Ормузский пролив, из-за чего сотни кораблей оказались заблокированы. Что еще за сутки произошло вокруг ситуации на Ближнем Востоке, читайте в этом материале.

Трамп хочет забрать уран из Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожат любого, кто приблизится к запасам обогащенного урана в Иране. Помимо этого, он отметил, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут эти ресурсы.

«Мы тщательно следим за этим местом. Если кто-либо к нему приблизится, мы узнаем об этом и уничтожим его», — сказал он во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон.

5 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Исламской Республике не нужна программа обогащения урана, даже если Тегеран хочет иметь гражданскую ядерную энергетику.

По его словам, в мире есть много государств, которые имеют аналогичные программы, но они не обогащают, а импортируют обогащенный материал. При этом госсекретарь отметил, что Тегеран ведет себя так, будто хочет военную ядерную программу. Как подчеркнул Рубио, это неприемлемо.

Иранские беспилотники атаковали американское судно в Персидском заливе

В Персидском заливе иранский беспилотник атаковал коммерческое судно Neha, которое принадлежит американской транспортной компании Safesea Group, сообщает Fox News. По информации телеканала, на борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.

«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», — говорится на сайте телеканала.

Сотни кораблей застряли в Ормузском проливе

Американские военные продолжает блокаду Ормузского пролива. ВС США развернули 58 торговых судов и повредили четыре.

«Более 20 военных кораблей США участвуют в обеспечении блокады Ирана. Силы CENTCOM развернули 61 коммерческое судно и вывели из строя четыре, чтобы обеспечить соблюдение режима блокады», — сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Из-за закрытия Ормузского пролива около 100 судов, зарегистрированных в Гонконге, оказались заблокированными, на них находятся порядка 2,3 тысячи моряков. Об этом сообщил председатель Гонконгской ассоциации судовладельцев (Hong Kong Shipowners Association) Ричард Хекст. По его мнению, главные приоритеты для отрасли — это обеспечение членов экипажей едой и питьевой водой.

«Если у вас есть судно, заблокированное в Ормузском проливе, то попытки вывести его оттуда сопряжены с высоким риском, поскольку есть вероятность, что кто-нибудь откроет по нему огонь», — добавил глава ассоциации.

Британия направит эсминец в Ормузский пролив

Британский флот отправляет эсминец HMS Dragon на Ближний Восток. Он будет защищать суда в Ормузском проливе. Об этом сообщили в Министерстве обороны.