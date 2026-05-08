Переговоры между Москвой и Киевом встали на стоп, а Зеленский грозит ударить по Кремлю: главное об СВО за неделю

Атаку на Москву Киев готовит во время празднования 9 Мая Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Киев нарастил удары по российским городам в преддверии 9 Мая. Владимир Зеленский и вовсе угрожает атаковать Кремль во время парада Победы. Однако Минобороны РФ пригрозило ответным ударом по Киеву, а МИД России призвал зарубежные страны заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Взаимные атаки России и Украины

Перед Днем Победы Украина усилила атаки по регионам России. Во время налетов гибнут и страдают люди. Одну из самых мощных атак на этой неделе пережила Республика Чувашия. В Чебоксарах пострадали десятки домов, есть жертвы среди жителей.

«Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 40 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции — оставаться там опасно. Для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях», — сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

По словам главы региона, жертвами атаки стали два человека, еще 35 пострадали, 11 из них госпитализировали.

Кроме того, в республике повреждены школы, детсады и колледж. Власти ввели режим ЧС в регионе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту удара. Всего для налетов задействовали не менее восьми дронов и крылатые ракеты.

Удары пришлись и на Белгородскую область. Там во время атаки 2 мая погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Волчья Александровка беспилотник целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня 18 и 15 лет. От полученных ранений ребята погибли на месте», — говорится в сообщении.

Один человек погиб и еще один пострадал в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района. Беспилотник ударил по движущемуся автомобилю — к сожалению, водитель погиб. Осколочные ранения также получил пассажир. Мужчину доставили в больницу», — пояснил глава региона.

Количество сбитых ПВО беспилотников порой превышает 200, а то и 300. На этой неделе Киев усилил атаки на Москву, Ленобласть и Прикамье.

Один из дронов влетел в жилой дом в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Осколки и обломки на месте происшествия Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Последствия атаки устраняли Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На месте дежурила скорая помощь Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Прикамье от удара дрона пострадало промпредприятие. По информации очевидцев, один из обломков беспилотника попал в многоэтажный дом. Здание оцепили, а жильцов эвакуировали из квартир.

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Спустя сутки атака повторилась. Из здания промпредприятия эвакуировали сотрудников. Предварительно, во время налета никто не пострадал.

«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников», — рассказал глава Прикамья Дмитрий Манохин в своем Telegram-канале.

Всё, что известно о случившемся, наши коллеги из 59.RU собирают в онлайн-трансляции.

Сегодня в Ростове-на-Дону беспилотник влетел в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Из-за этого на юге России закрыли 13 аэропортов.

Временно приостановлена работа воздушных гаваней Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. По информации АТОР, 14 тысяч пассажиров ожидают своего вылета. По состоянию на 10:00 мск задержаны и отменены уже более 200 рейсов.

Ограничения полетов, возможно, продлятся минимум до 12 мая. Это следует из уведомления NOTAM. Запрет касается гражданской авиации и транзитных рейсов в Египет, Турцию и Армению.

Однако в Минтрансе отметили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны, но с сокращенной частотой полетов. Сам документ о приостановке при этом могут пересмотреть в сторону сокращения срока.

По информации Росавиации, специалисты готовы к обслуживанию рейсов во всех 13 аэропортах, приостанавливавших работу из-за попадания беспилотников в административное здание центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону. В ведомстве уточнили, что на рейсы могут повлиять временные ограничения на использование воздушного пространства, которые действуют сейчас во Владикавказе, Геленджике, Грозном, Краснодаре и Сочи.

Перемирие на День Победы и угрозы Киева сорвать парад

В начале недели президент России Владимир Путин объявил о начале режима прекращения огня, которое будет действовать 8 и 9 мая. Эти меры призваны обеспечить безопасность людей во время праздника. В Минобороны РФ выразили надежду, что украинская сторона последует такому же примеру и сделает аналогичный шаг.

Украина действительно пошла на зеркальный шаг. Глава киевского режима Владимир Зеленский тоже заявил о начале «режима тишины». Однако даты были выбраны другие: украинская сторона решила прекратить огонь в ночь с 5 на 6 мая.

Но после этого российские города массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в десяти регионах страны ввели режим ракетной опасности. В список вошли Татарстан, Свердловская, Оренбургская, Челябинская, Белгородская, Брянская, Ростовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермский край. Также атаке подверглись Чебоксары и Чебоксарский округ в Чувашии. В 15 городах закрыли аэропорты.

Кроме того, Зеленский и вовсе пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве на 9 Мая.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — сказал Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Минобороны РФ не оставило без внимания эти угрозы и предупредило, что в противном случае войска РФ «нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева».

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — сообщили в Минобороны РФ.

На этом фоне МИД РФ призвал зарубежные страны заранее вывезти своих дипломатов и граждан из Киева. Это объяснили «неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы».

Перемирие в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне началось с 7 на 8 мая. Однако украинская сторона уже 1630 раз нарушила режим прекращения огня в зоне СВО. Кроме того, вне зоны СВО российская ПВО с полуночи сбила более 396 беспилотников, в том числе шесть ракет, сообщают в Минобороны РФ.

США и Европа перестанут спонсировать Украину

Американский президент Дональд Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны Евросоюза. Об этом стало известно газете Politico.

По информации одного из европейских чиновников, американский лидер решится на такой шаг, если Республиканская партия покажет плохой результат на промежуточных выборах в ноябре.

Собеседник Politico выразил мнение, что Трамп пойдет на это, чтобы вернуть поддержку основного электората. Чиновник добавил, что есть риск «еще большего ухудшения» позиции Соединенных Штатов в отношении НАТО.

Против Киева выступают во Франции. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выступить против помощи Украине после скандала с Владимиром Зеленским из-за расследования НАБУ.

НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, укр. Національне антикорупційне бюро України) — орган исполнительной власти со специальным статусом, созданный для противодействия коррупции на высшем уровне государственного управления. В конце апреля издание «Украинская правда» опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. Они поднимали вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее недофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.

«Мы были правы с самого начала: Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети», — написал он в своем посте в соцсети X.

Политик утверждает, что деньги, выделенные европейскими странами, подпитывают эту сеть на Украине и частично возвращаются к ним обратно, где через откаты также обогащают тех, кто здесь подталкивает к продолжению украинского конфликта.

«Французы должны восстать против этого массового грабежа!» — добавил он.

Однако совсем без поддержки Украина пока не остается. На этой неделе Владимир Зеленский приезжал в Ереван на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). На нем страны ЕС обсуждали поддержку ВСУ. После этого Армения направила в Киев гуманитарную помощь.

«Мы направили на Украину гуманитарную помощь», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского.

По его словам, для Армении важна Алма-Атинская декларация, на которой базируются отношения Еревана с Баку.

Переговоры между Москвой и Киевом заморозили

После недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого разрешения ситуации вокруг Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора двух лидеров уточнял, что Трамп верит в близость сделки по урегулированию конфликта.

«Близкая [сделка] — это понятие такое растяжимое», — прокомментировал заявление американского коллеги пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в разговоре журналисту Павлу Зарубину.

Еще он добавил, что Россия предпочитает достичь целей по Украине через мирное соглашение.

«Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции», — уточнил Песков.

Однако The Kyiv Independent утверждает, что в Вашингтоне не верят в прогресс переговоров. По сообщению издания, якобы спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер перенесли визит на Украину. Отдельным фактором, повлиявшим на решение представителей Вашингтона, может быть закрытие воздушного пространства Украины, из-за чего делегация должна будет добираться до Киева поездом.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что сейчас американские чиновники полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке.

«Мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — добавила Захарова в разговоре с РИА Новости.

Также она добавила, что Россия готова к переговорам по Украине, которые принесут результат, и Москва неоднократно озвучивала свою готовность к урегулированию кризиса. Захарова участвует и в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание Киева договариваться.

Главная причина остановки трехсторонних переговоров — отсутствие политического решения со стороны Киева. Так считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, все участники процесса понимают, какие шаги необходимо предпринять для прекращения огня и перехода к мирному урегулированию. Но ключевое решение до сих пор не принято, и переговорный процесс фактически заморожен.

Поэтому Кремль прекращает трехсторонние переговоры. Как отметил Ушаков, они бесполезны до тех пор, пока Киев не выведет войска из контролируемой им части Донбасса.