В Дагестане сменилась власть после разрушительных потопов

Меликов возглавлял республику с 2021 года Источник: Сергей Меликов / Telegram

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Ее уже принял президент России Владимир Путин и назначил временно исполняющего обязанности главы региона.

Меликов возглавлял республику с 2021 года. Срок его полномочий заканчивается в сентябре.

«Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — отметил Путин во время встречи с представителями Народного собрания республики.

Сегодня президент освободил Меликова от поста главы Дагестана по его собственному желанию. На какую именно работу перейдет бывший глава республики — пока неизвестно.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана президент назначил бывшего председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Его кандидатуру Путин поддержал еще 30 апреля 2026 года в ходе встречи с представителями Дагестана в Кремле.

По предварительной информации, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, сообщил ТАСС спикер парламента республики Аскендеров.

Природный апокалипсис свирепствовал в республике с начала апреля. Проливные дожди размыли дороги и нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре.

Местные жители лишились своих домов и крова, так как потоком волны сносило дома и автомобили. Также было нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами. Спасатели тогда эвакуировали больше 6 тысяч человек.