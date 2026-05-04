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Политика В Дагестане сменилась власть после разрушительных потопов

В Дагестане сменилась власть после разрушительных потопов

Сергей Меликов ушел в отставку

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Меликов возглавлял республику с 2021 года | Источник: Сергей Меликов / TelegramМеликов возглавлял республику с 2021 года | Источник: Сергей Меликов / Telegram

Меликов возглавлял республику с 2021 года

Источник:

Сергей Меликов / Telegram

Бывший глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Ее уже принял президент России Владимир Путин и назначил временно исполняющего обязанности главы региона.

Меликов возглавлял республику с 2021 года. Срок его полномочий заканчивается в сентябре.

«Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», — отметил Путин во время встречи с представителями Народного собрания республики.

Сегодня президент освободил Меликова от поста главы Дагестана по его собственному желанию. На какую именно работу перейдет бывший глава республики — пока неизвестно.

Временно исполняющим обязанности главы Дагестана президент назначил бывшего председателя Верховного суда республики Федора Щукина. Его кандидатуру Путин поддержал еще 30 апреля 2026 года в ходе встречи с представителями Дагестана в Кремле.

По предварительной информации, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре, сообщил ТАСС спикер парламента республики Аскендеров.

Природный апокалипсис свирепствовал в республике с начала апреля. Проливные дожди размыли дороги и нанесли значительный ущерб энергетической инфраструктуре.

Местные жители лишились своих домов и крова, так как потоком волны сносило дома и автомобили. Также было нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами. Спасатели тогда эвакуировали больше 6 тысяч человек.

В Махачкале до сих пор так и лежат обломки рухнувшей многоэтажки, а улицы превратились в месиво из грязи. Прорвав плотину, вода затопила федеральную трассу, унесла жизни 6 человек — женщин и детей — и подчистую разрушила поселки. Подробную историю разрушительного наводнения мы опубликовали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Дагестан Отставка Назначение Президент Владимир Путин Сергей Меликов
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Комментарии
13
Гость
4 мая, 21:17
Начальника там век недолог.
Гость
4 мая, 21:11
К худу или к добру?
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Гость
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