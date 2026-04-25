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Политика «Нужен России»: Путин раскрыл последний разговор с Жириновским

«Нужен России»: Путин раскрыл последний разговор с Жириновским

Сегодня политику должно было исполниться 80 лет

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Политик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПолитик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Политик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Президент России Владимир Путин вспомнил, о чем в последний раз общался с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. О той беседе Путин рассказал в документальном фильме «Владимир Жириновский», сообщает ИС «Вести».

«Я помню последний разговор с ним — позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: „Мне же еще рано уходить, — сказал он, — я ведь еще нужен России“», — вспоминает Путин.

Он добавил, что такое отношение к родине было в характере политика.

«Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он всё мерил на то, чтобы послужить Родине», — добавил президент.

Сегодня Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Политик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет. Причиной стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции, которые привели к отказу легких.

В 2024 году Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского. Он стал первым политиком, в честь которого по указу президента организованы памятные мероприятия. Память о нем будет сохраняться через выставки, книги, форумы, фильмы и конференции.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Жириновский Владимир Путин Политика Память
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Комментарии
9
Гость
25 апреля, 20:46
бредни
Гость
25 апреля, 20:38
Эх как нам тебя не хватает
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Гость
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