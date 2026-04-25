«Нужен России»: Путин раскрыл последний разговор с Жириновским

Политик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Президент России Владимир Путин вспомнил, о чем в последний раз общался с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. О той беседе Путин рассказал в документальном фильме «Владимир Жириновский», сообщает ИС «Вести».

«Я помню последний разговор с ним — позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: „Мне же еще рано уходить, — сказал он, — я ведь еще нужен России“», — вспоминает Путин.

Он добавил, что такое отношение к родине было в характере политика.

«Думаю, что в этом и заключался его характер, отношение к делу и, самое главное, к стране. Он всё мерил на то, чтобы послужить Родине», — добавил президент.

Сегодня Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Политик умер 6 апреля 2022 года в Москве в возрасте 75 лет. Причиной стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции, которые привели к отказу легких.