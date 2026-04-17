В самолетах хотят запретить пользоваться пауэрбанками: почему

Недавно на борту самолета взорвалось зарядное устройство Источник: изображение сгенерировано нейросетью / artguru.ai

Пассажирам российских авиакомпаний хотят запретить использовать в самолетах пауэрбанки. С такой инициативой к Минтрансу обратилась Росавиация.

Над ограничениями задумались после того, как в феврале этого года на борту самолета «Уральских авиалиний» при перелете из Екатеринбурга в Стамбул у одного из пассажиров взорвался зарядный блок. Тогда бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, для безопасности устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента пассажир получил ожог большого пальца, также от огня повредились подушка кресла и ремень безопасности.

Несмотря на происшествие, лайнер продолжил полет. По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что решение экипажа проследовать в пункт назначения было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов, пишут «Известия».

В документе указано, что авиационным властям следует изменить нормативные акты — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов.