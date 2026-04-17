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Политика В самолетах хотят запретить пользоваться пауэрбанками: почему

В самолетах хотят запретить пользоваться пауэрбанками: почему

В Росавиации предложили внести изменения в воздушное законодательство

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Недавно на борту самолета взорвалось зарядное устройство | Источник: изображение сгенерировано нейросетью / artguru.aiНедавно на борту самолета взорвалось зарядное устройство | Источник: изображение сгенерировано нейросетью / artguru.ai

Недавно на борту самолета взорвалось зарядное устройство

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью / artguru.ai

Пассажирам российских авиакомпаний хотят запретить использовать в самолетах пауэрбанки. С такой инициативой к Минтрансу обратилась Росавиация.

Над ограничениями задумались после того, как в феврале этого года на борту самолета «Уральских авиалиний» при перелете из Екатеринбурга в Стамбул у одного из пассажиров взорвался зарядный блок. Тогда бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, для безопасности устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента пассажир получил ожог большого пальца, также от огня повредились подушка кресла и ремень безопасности.

Несмотря на происшествие, лайнер продолжил полет. По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что решение экипажа проследовать в пункт назначения было обоснованным. Вместе с тем в числе выявленных недостатков указано отсутствие в нормативно-правовых актах РФ прямого запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов, пишут «Известия».

В документе указано, что авиационным властям следует изменить нормативные акты — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов.

Городские медиа направили официальный запрос в Росавиацию и Минтранс с просьбой прокомментировать, будет ли введен запрет на использование пауэрбанков на борту самолетов.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Зарядка Запрет Росавиация
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Комментарии
1
Гость
17 апреля, 08:47
А телефоны взорваться не могут?
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Гость
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