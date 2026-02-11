В Ярославской области ищут нового детского омбудсмена

Михаилу Крупину 53 года. Он родился и вырос в Ярославле. Имеет два высших образования: юридическое — окончил Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, а также экономическое — учился в Ярославском высшем военном финансовом училище имени А. В. Хрулева.

С 1989 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. После этого работал в органах налоговой полиции, где служил до 1996 года. В период с 1996 по 2009 год трудился в Фонде защиты прав налогоплательщиков.

В дальнейшем Крупин возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле.

С 2013 по 2015 год Михаил Крупин был депутатом Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах занимал должность заместителя председателя правительства Ярославской области.

28 июня 2016 года был назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. В 2021 году переизбран на этот пост.

Женат, воспитывает троих сыновей.