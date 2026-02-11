В Ярославской области ищут нового детского омбудсмена

В Ярославской области объявлен сбор кандидатур на должность детского омбудсмена. Как сообщили в областной думе, у действующего уполномоченного по правам ребенка Михаила Крупина истекает пятилетний срок. Прием документов для выдвижения новой кандидатуры пройдет с 11 февраля по 2 марта 2026 года включительно.
Согласно статье 13, ФЗ от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ, уполномоченный назначается на должность в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Как пояснили 76.RU в Ярославской областной Думе, в 2022 году были приняты изменения в закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области». Депутаты отменили ограничение об избрании одного и того же человека на два и более сроков подряд. Согласно обновленной версии документа, уполномоченный назначается на должность сроком на пять лет.
Что известно о Михаиле Крупине
Михаилу Крупину 53 года. Он родился и вырос в Ярославле. Имеет два высших образования: юридическое — окончил Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова, а также экономическое — учился в Ярославском высшем военном финансовом училище имени А. В. Хрулева.
С 1989 по 1994 год проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации. После этого работал в органах налоговой полиции, где служил до 1996 года. В период с 1996 по 2009 год трудился в Фонде защиты прав налогоплательщиков.
В дальнейшем Крупин возглавлял Совет меценатов Ярославии, занимаясь организацией городских и региональных праздников с привлечением бизнеса. Согласно данным «Российской газеты», в 2009 году он принимал участие в открытии ресторана русской кухни «Иоанн Васильевич» в Ярославле.
С 2013 по 2015 год Михаил Крупин был депутатом Ярославской областной Думы. В 2015–2016 годах занимал должность заместителя председателя правительства Ярославской области.
28 июня 2016 года был назначен на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. В 2021 году переизбран на этот пост.
Женат, воспитывает троих сыновей.
Каким требованиям должен отвечать кандидат:
возраст не менее 30 лет;
гражданство Российской Федерации;
постоянное проживание на территории Российской Федерации;
отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве;
безупречная репутация;
высшее образование и опыт работы в сфере защиты и восстановления прав и законных интересов детей либо правозащитной деятельности.
Пост уполномоченного по правам ребенка относится к государственному в Ярославской области. На весь срок полномочий распространяются требования, ограничения и запреты. В частности, омбудсмен не вправе иметь иностранное гражданство, также он не должен совмещать работу с мандатом депутата или сенатора. Кроме того, омбудсмен должен постоянно проживать на территории Ярославской области. На время работы ставится запрет на предпринимательство и участие в политических партиях. Допускается только преподавательская, научная или творческая деятельность.
Предложения по кандидатам с нужными документами ждут в Ярославской областной думе.
Напомним, Михаил Крупин впервые занял должность детского омбудсмена в 2016 году. Спустя пять лет, в 2021 году, он был вновь избран на этот пост. Тогда в Ярославскую областную Думу поступила только его кандидатура.
