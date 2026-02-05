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Политика Переговоры России и США Финал близко? На переговорах по Украине стороны почти достигли перемирия: главные итоги

Финал близко? На переговорах по Украине стороны почти достигли перемирия: главные итоги

Стало известно, что обсуждали делегации

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Следующий раунд переговоров может пройти в США | Источник: UAE Ministry of Foreign AffairsСледующий раунд переговоров может пройти в США | Источник: UAE Ministry of Foreign Affairs

Следующий раунд переговоров может пройти в США

Источник:

UAE Ministry of Foreign Affairs

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США прошел 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи конструктивными и рассказал об их итогах.

Он отметил, что делегации обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий.

«США и Россия также договорились установить диалог между военными ведомствами, который возглавит командующий Европейским командованием США генерал Алексус Гринкевич. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — написал Уиткофф в соцсети X.

Он добавил, что делегации договорились доложить о результатах встречи своим правительствам и продолжить переговоры в ближайшие недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны практически достигли завершения украинского конфликта.

«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал Трамп во время Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что следующий раунд переговоров может пройти уже в США, а не в ОАЭ.

«Из того, что можно уже сказать, — следующие встречи планируются в ближайшее время, вероятно, в Соединенных Штатах. Мы готовы к любым рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир», — сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

Напомним, во время второго раунда переговоров стороны согласовали обмен 314 военнопленными. Результат переговоров быстро воплотили в жизнь: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

Эти встречи стали вторым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Первый раунд проходил также в ОАЭ 23 и 24 января. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а украинскую — секретарь СНБО делегации Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют специальный посланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, известный как зять президента Дональда Трампа.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Украина США Россия СВО
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Комментарии
5
Гость
6 февраля, 00:33
ждём результатов переговоров
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Гость
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