В ОАЭ прошли переговоры России, США и Украины. Первые итоги

В ОАЭ прошли переговоры России, США и Украины. Первые итоги

Стороны настроены продолжать диалог

260
Вероятно, переговоры продлятся не один раунд | Источник: Kremlin.ru

Вероятно, переговоры продлятся не один раунд

Источник:

Kremlin.ru

В ОАЭ завершилось первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию украинского кризиса. Переговоры с участием делегаций России, США и Украины начались 23 января. О конце первого раунда сообщили источники издания Reuters.

Как пишет источник ТАСС, среди тем переговоров фигурируют буферные зоны и различные механизмы контроля. Данный этап переговоров был максимально закрыт от журналистов. При этом, по их данным, стороны уже договорились продолжить разговор 24 января. Пока делегации доложат промежуточные итоги разговора в столицы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день подчеркнул, что работа по урегулированию продолжается — при этом важно имплементировать «формулу Анкориджа». Речь идет о встрече на Аляске президентов России и Америки, которая состоялась в 2025 году.

Ruptly | Emirates News Agency (WAM)

Источник:

На видео президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян встречается с главами делегаций России, США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор», — цитирует обращение Зеленского РИА Новости.

Американская и украинская делегации хотят предложить России частичное прекращение огня, до этого писала газета Financial Times. Речь идет о том, чтобы РФ прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина, в свою очередь, перестанет атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и танкеры так называемого теневого флота.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отметил, что перед отправлением в Абу-Даби представители Кремля получили конкретные инструкции от президента России Владимира Путина.

Отмечается, что представитель американской стороны Стив Уиткофф также проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с главой РФПИ Дмитриевым. Они обсудят «Совет мира» и готовность России направить 1 миллиард долларов в бюджет организации из российских активов, замороженных еще предыдущей администрацией США.

Всё самое главное о встрече читайте в отдельном материале.

Рекомендуем