«Человек он очень непростой»: Евгений Урлашов вышел спустя 12 лет колонии — что его ждет

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел из колонии спустя 12,5 года Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу. За решеткой он провел 12,5 года — как говорится, отсидел от звонка до звонка. После приговора суда он попал в исправительную колонию в Рыбинске, а в 2022 году его перевели в Тверь. Арестовали чиновника в 46-летнем возрасте, сейчас ему 58 лет.

Как передает наш коллега из MSK1.RU Михаил Контуев с места событий, Евгений Урлашов вышел из дверей КПП тверской колонии в половину 11 утра.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем все, что известно об освобождении «народного» мэра Ярославля. А в этом материале рассказываем, что его ждет после колонии.

Почему дело Урлашова прогремело на всю Россию

В ночь на 3 июля 2013 года мэра Ярославля Евгения Урлашова задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 14 миллионов рублей у депутата Сергея Шмелева. По словам Шмелева, Урлашов требовал 6% от контракта на уборку улиц, а после отказа начал создавать проблемы с работой и оплатой. Уже 5 июля против мэра возбудили второе дело — о получении взятки от предпринимателя Эдуарда Авдаляна. Вместе с Урлашовым обвинили его заместителя и еще двух чиновников. При обыске у мэра изъяли 500 тысяч долларов, хотя его дочь незадолго до этого утверждала, что в доме почти нет денег.

Уголовное преследование Евгения Урлашова, начатое в 2013 году, остается одним из самых резонансных коррупционных скандалов в российской политике.

«Резонанс дела Урлашова был, потому что на тот момент еще не так много было всяких посадок, — рассказал MSK1.RU президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Это был один из первых громких случаев задержания действующего мэра, еще и крупного города, такого как Ярославль».

Илья Гращенков — политолог и эксперт по внутренней политике, руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП). Родился в Москве в 1983 году в семье журналиста. Окончил РГГУ и аспирантуру, работал на госслужбе. Является членом профессиональных ассоциаций и ведет популярный телеграм-канал «The Гращенков».

До этого тоже, если и были аресты чиновников, то, как объяснил политолог, они, наоборот, всячески тушились, потому что было время, когда «Единая Россия» была партией, требующей консолидации вокруг своих лидеров, в том числе региональных.

До дела Урлашова во время коррупционных скандалов с чиновниками старались не выносить сор из избы. А тут был создан тренд, в результате которого стали в итоге и мэров, и губернаторов, и членов «Единой России» арестовывать демонстративно. Илья Гращенков политолог

Евгений Урлашов провел в следственном изоляторе и двух колониях 12,5 года, но свою вину так и не признал Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Отменили выборы мэров, чтобы не было второго Урлашова?

Когда чиновника задержали, сотни ярославцев вышли на его защиту. И не просто в интернете, а напрямую вышли на улицы.

«Он не виновен», «Даже если и брал взятки, то чтобы на эти деньги дороги нам построить», — говорили друг другу люди, собравшиеся у здания суда, когда Урлашову избирали меру пресечения.​

Примерно в то же время в российских городах начали массово отменять прямые выборы мэров. Некоторые считают, что это было сделано для того, чтобы не появился кто-нибудь такой же, как Евгений Урлашов.

«Ну прямая причинно-следственная связь между делом Урлашова и отменой прямых выборов в целом по стране, мне кажется, отсутствует, — добавил Илья Гращенков. — Но то, что это событие находится в одной логической временной плоскости, это, конечно, несомненно».

Но дело Урлашова наряду со скандалами вокруг других мэров использовалось как публичное обоснование, что прямые выборы ведут к приходу к власти несистемных и коррумпированных политиков. Илья Гращенков политолог

Александр Кынев считает, что он стал заложником обстоятельств и внутрирегиональным причин. Ряд местных элит использовали промахи губернаторской администрации и в тех условиях выдвижение Урлашова на выборы стало своего рода «тараном».

Александр Кынев — российский политолог, специалист по региональным политическим процессам России и стран СНГ, исследователь политических партий, выборов, партийных и избирательных систем, политический консультант.

«В тот момент Россия переживала общественный подъем. И ему нужны были герои, которые символизировали успех гражданского общества на локальном уровне. Были выборы мэра Ярославля, Тольятти. Но Тольятти не региональный центр, а Ярославль — крупный город, один из признанных политических центров в истории России», — высказался политолог.



Пынев отметил, что за счет этих факторов скандал с Уралашовым стал частью истории про федеральный политический подъем 2011–2012 годов.

«Что касается отмены выборности мэров, хочу напомнить, что на региональном уровне система управления носила и носит вариативный характер до самого недавнего времени. Последнее слово всегда было за муниципалитетом. И только после 2014 года регион получил право императивно устанавливать систему власти для регионального центра. И, конечно, это изменение носило постепенный характер. То есть история про отмену выборов мэров и замену их назначением главы администрации по конкурсным комиссиям, она шла постепенно. С 2005 года — регион за регионом. И поражений кандидатов власти за эти годы было достаточно много. Были города более крупные, более яркие, чем Ярославль. Были выборы мэра Иркутска, выборы предыдущих мэра Волгограда, мэра Орла и так далее», — объяснил Александр Пынев.

Сможет ли Урлашов вернуться в политику?

По поводу возможного возвращения Урлашова в политику политолог Александр Пынев ответил, что пока человек жив — все возможно.

«Но надо понимать, что Урлашов был одиночкой. Никакой собственной команды, никаких собственных ресурсов у него особо никогда не было. Просто он оказался в нужное время, в нужном месте. Что люди помнят по поводу Урлашова, какое к нему отношение, надо обращаться к социологам. Человек он очень непростой с точки зрения контактов с окружающими. И я не знаю, какие у него остались за это время контакты, сторонники, друзья. Поэтому, я думаю, что с точки зрения, общественной жизни, конечно, этой известности хватит, если быть каким-нибудь депутатом. Но захочет ли он сам — я не знаю», — добавил Пынев.

Многие из тех, кто лично знаком с экс-мэром Ярославля, до сих пор считают, что его арест имеет политический подтекст. Перед тем как на чиновника завели уголовное дело, он вместе с другими оппозиционными силами провел под окнами правительства Ярославской области и депутатов региональной думы многотысячный митинг «против жуликов и воров» — так они назвали «Единую Россию». Кроме того, Урлашов открыто заявлял о планах на губернаторство и поддерживал Михаила Прохорова, Ксению Собчак, Алексея Навального и Бориса Немцова.

«У Урлашова есть чутье. То, что он делал во время избирательной кампании, как он использовал ситуацию, связанную с гибелью „Локомотива“, говорит, что он — талантливый политик, — поделился с журналистом MSK1.RU мнением политолог Алексей Аксютенко. — Сейчас он не стал бы никаким мэром, естественно: его бы посадили еще на этапе любого высказывания против власти. Тем более что сейчас это делается очень легко. А тогда, учитывая специфику Ярославля и свободолюбие жителей этого города, у него всё получилось удачно».

А дальше хитрые ярославские бизнесмены сыграли свою игру. Ведь Урлашов не очень понимал в коммерческих делах и был достаточно доверчив. Алексей Аксютенко политолог

Алексей Аксютенко — российский политический консультант, аналитик и бывший чиновник. Работал в мэрии Красноярска с 1999 по 2018 год, курируя вопросы наружной рекламы и строительства, где боролся с «рекламным мусором». После ухода занимал посты вице-мэра Ярославли (на тот момент Урлашов уже отбывал наказание) и Солнечногорска.

«Ему удалось взлететь, но на пике появилась коррупция. Ну а дальше правоохранительные органы очень быстро сработали — дальше уже судьба была предрешена. Если бы не было коррупционного дела, то было бы какое-нибудь другое».

Задержание и арест Евгения Урлашова вызвало большой резонанс в Ярославле Источник: архив 76.RU

Пять лет назад Евгений Урлашов заявлял, что у него есть амбиции вернуться в политику и выйти на федеральный уровень, когда его отпустят на свободу. Но политолог Аксютенко уверен, что времена сильно изменились и ничего у него не выйдет.

«Во-первых, пока он находился в заключении, с ним достаточно хорошо поработали и всё ему объяснили. А во-вторых, я уверен, что никто не допустит его к власти в текущей политической ситуации. Если он будет работать в том формате, в котором работал раньше, то это закончится очень быстро. А в другом формате, в другом статусе он просто не способен работать. Ну и судимость за плечами дает некие ограничения в правах».

Ни одна политическая партия не рискнет принять его в свои ряды. А возвращение Урлашова в политику в качестве самовыдвиженца практически невозможно. Алексей Аксютенко политолог

«Административные связи и ресурсы были потеряны после длительного заключения, — сказал Илья Гращенков. — После выхода придется решать скорее бытовые социальные проблемы адаптации. Помню, когда Никита Белых вышел, то как бы растворился. Это всё требует колоссальных усилий. В лучшем случае Урлашов сможет сохранить или восстановить некоторый статус регионального политика, или блог заведет».