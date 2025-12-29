Трамп 2 часа обсуждал с Зеленским, как закончить конфликт на Украине. Итоги

Завершилась встреча лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Она прошла в резиденции Трампа во Флориде, перед этим он созвонился с президентом России Владимиром Путиным.
Перед встречей Зеленский говорил, что намерен обсудить вопрос территорий (включая вывод войск Украины с территории Донбасса). Трамп заявлял, что сделка близка, как никогда, а ее «контуры» уже готовы.
Телефонный разговор с Путиным Трамп назвал крайне продуктивным, а от встречи с Зеленским ожидал, что она пройдет отлично. В итоге переговоры продлились около двух часов. Главное, что Трамп сказал по их итогам:
диалог получился «очень хорошим», около 95% позиций уже согласованы;
основную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа;
вопросы территорий (включая Донбасс) пока остаются открытыми;
Украина будет утверждать решения, которые будут приняты, через референдум либо парламентские обсуждения;
в переговорах достигнут огромный прогресс, осталась лишь пара нерешенных вопросов;
следующая встреча с Зеленским пройдет уже 29 декабря.
После встречи Трамп собирался снова позвонить Владимиру Путину. Также он, по данным журналистов, по видеосвязи поговорил с европейскими лидерами.
Ранее Владимир Путин сам говорил о том, как закончится спецоперация. Также он объяснял, как идут переговоры по урегулированию. Зеленский уже согласился на главное условие Москвы, но с важной оговоркой.