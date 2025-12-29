НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Трамп 2 часа обсуждал с Зеленским, как закончить конфликт на Украине. Итоги

Трамп 2 часа обсуждал с Зеленским, как закончить конфликт на Украине. Итоги

Президент США уже много месяцев пытается устроить мирную сделку

108
Дональд Трамп и Владимир Зеленский у Белого дома в одну из прошлых встреч | Источник: Alex Brandon / AP PhotoДональд Трамп и Владимир Зеленский у Белого дома в одну из прошлых встреч | Источник: Alex Brandon / AP Photo

Дональд Трамп и Владимир Зеленский у Белого дома в одну из прошлых встреч

Источник:

Alex Brandon / AP Photo

Завершилась встреча лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Она прошла в резиденции Трампа во Флориде, перед этим он созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Перед встречей Зеленский говорил, что намерен обсудить вопрос территорий (включая вывод войск Украины с территории Донбасса). Трамп заявлял, что сделка близка, как никогда, а ее «контуры» уже готовы.

Телефонный разговор с Путиным Трамп назвал крайне продуктивным, а от встречи с Зеленским ожидал, что она пройдет отлично. В итоге переговоры продлились около двух часов. Главное, что Трамп сказал по их итогам:

  • диалог получился «очень хорошим», около 95% позиций уже согласованы;

  • основную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа;

  • вопросы территорий (включая Донбасс) пока остаются открытыми;

  • Украина будет утверждать решения, которые будут приняты, через референдум либо парламентские обсуждения;

  • в переговорах достигнут огромный прогресс, осталась лишь пара нерешенных вопросов;

  • следующая встреча с Зеленским пройдет уже 29 декабря.

После встречи Трамп собирался снова позвонить Владимиру Путину. Также он, по данным журналистов, по видеосвязи поговорил с европейскими лидерами.

Ранее Владимир Путин сам говорил о том, как закончится спецоперация. Также он объяснял, как идут переговоры по урегулированию. Зеленский уже согласился на главное условие Москвы, но с важной оговоркой.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
