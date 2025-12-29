Трамп 2 часа обсуждал с Зеленским, как закончить конфликт на Украине. Итоги

Дональд Трамп и Владимир Зеленский у Белого дома в одну из прошлых встреч Источник: Alex Brandon / AP Photo

Завершилась встреча лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского. Она прошла в резиденции Трампа во Флориде, перед этим он созвонился с президентом России Владимиром Путиным.

Перед встречей Зеленский говорил, что намерен обсудить вопрос территорий (включая вывод войск Украины с территории Донбасса). Трамп заявлял, что сделка близка, как никогда, а ее «контуры» уже готовы.

Телефонный разговор с Путиным Трамп назвал крайне продуктивным, а от встречи с Зеленским ожидал, что она пройдет отлично. В итоге переговоры продлились около двух часов. Главное, что Трамп сказал по их итогам:

диалог получился «очень хорошим», около 95% позиций уже согласованы;

основную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа;

вопросы территорий (включая Донбасс) пока остаются открытыми;

Украина будет утверждать решения, которые будут приняты, через референдум либо парламентские обсуждения;

в переговорах достигнут огромный прогресс, осталась лишь пара нерешенных вопросов;

следующая встреча с Зеленским пройдет уже 29 декабря.