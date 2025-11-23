«Достигли огромного прогресса»: в Женеве прошли переговоры по мирному плану Трампа. Итоги

Всё должно решиться в ближайшее время

В Женеве состоялась встреча по обсуждению американского мирного плана. В ней приняли участие украинская, американская и европейская делегации. На пресс-конференции по итогам саммита госсекретарь США Марко Рубио заявил, что дипломаты очень преуспели в формировании договоренностей.

«Мы достигли огромного прогресса даже с прошлого раза, когда я разговаривал с вами», — сказал Рубио на пресс-конференции.

Как отметил госсекретарь, хотя делегации и смогли сдвинуться с мертвой точки, над полным соглашением еще предстоит потрудиться. Осталась «пара вопросов, над которыми нужно продолжить работу». Впрочем, по его словам, эти разногласия хоть и остаются открытыми, но «не являются непреодолимыми».

«Итоги пока обнародовать рано, переговоры продолжаются. Но, полагаю, сегодня у нас был самый продуктивный день в этом вопросе за очень долгое время», — поделился Рубио.

Он также сообщил, что уже успел обсудить промежуточные результаты с президентом Трампом.

«Думаю, он доволен», — заключил дипломат.

По словам Рубио, США хорошо понимают «красные линии» обеих сторон конфликта, однако России еще только предстоит официально высказать свою позицию по предлагаемому плану.

Сам же документ, как уточнил госсекретарь, будет содержать 26 или 28 пунктов — в зависимости от финальной версии. Участникам переговоров осталось согласовать лишь последние детали. Дипломат отметил, что это нужно сделать «как можно скорее».

Марко Рубио также заявил, что никакого «контрплана» со стороны европейских партнеров он не видел. Этот документ опубликовало издание The Telegraph. План состоит из 24 пунктов. Согласно проекту, Украина должна получить юридически подкрепленные гарантии безопасности по аналогии со статьей 5 устава НАТО. Территориальные вопросы обсудят с Россией и решат после полного прекращения огня.

Согласно другим положениям, Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в небе, на суше и в море, стороны немедленно вступают в переговоры по поводу мониторинга третьих стран за прекращением огня — наблюдать с использованием спутников и БПЛА будут союзники Украины и США.

В плане указано, что Москва и Киев обмениваются пленными по принципу «всех на всех», также стороны начнут оказывать гуманитарную помощь, включающую организацию поездок членов семей через линию фронта. Суверенитет Украины будет признан, ограничения на ВСУ и оборонную промышленность вводиться не будут. Вступление страны в НАТО будет возможно только с согласия всех членов альянса, пока Украина станет членом ЕС.

При этом, согласно плану Европы, Украина обязуется оставаться безъядерным государством. Киев получает свободный доступ по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой.

О том, какой мирный план предложили США, читайте в этом материале. Мы публиковали мнения России, Украины и Европы об американском документе.