По Сети гуляет рэп-композиция губернатора Самарской области. Вячеслав Федорищев объяснил, откуда она взялась, — видео

«Это совсем не имеет отношения на самом деле к сегодняшнему дню. У нас команда развития Самарской области формируется уже полтора года. Мы в прошлом году проводили такое командообразующее мероприятие. Нужно было сделать что-либо своими руками относительно нового любимого города, в котором мы живем, — города Самары. Я это записал, кажется, еще в ноябре прошлого года, забыл об этом давно. Кто-то это зачем-то выложил — наверное, кому-то интересно. Честно говоря, для нас это всё некое прошлое. Мы сейчас занимаемся развитием города вот таким», — сказал Вячеслав Федорищев, указывая на лежащий перед ним на столе проект нового микрорайона Самары.