По Сети гуляет рэп-композиция губернатора Самарской области. Вячеслав Федорищев объяснил, откуда она взялась, — видео

По Сети гуляет рэп-композиция губернатора Самарской области. Вячеслав Федорищев объяснил, откуда она взялась, — видео

Глава региона ее не публиковал и даже не планировал

168
Вячеслав Федорищев дает интервью главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВячеслав Федорищев дает интервью главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Вячеслав Федорищев дает интервью главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Запись рэп-композиции в исполнении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева распространили 31 октября крупные телеграм-каналы. Трек посвящен Самаре и ее развитию. В частности, в нем глава региона обращается к сотрудникам областного правительства.

Источник:

«Юнашев LIVE» / Telegram

Откуда взялась эта композиция, Вячеслав Федорищев объяснил главному редактору 63.RU Евгению Зиновьеву и блогеру Ксении Штефан. Оказалось, что трек далеко не новый и предназначался для узкого круга лиц. Очевидно, что кто-то решил слить его в Сеть.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

«Это совсем не имеет отношения на самом деле к сегодняшнему дню. У нас команда развития Самарской области формируется уже полтора года. Мы в прошлом году проводили такое командообразующее мероприятие. Нужно было сделать что-либо своими руками относительно нового любимого города, в котором мы живем, — города Самары. Я это записал, кажется, еще в ноябре прошлого года, забыл об этом давно. Кто-то это зачем-то выложил — наверное, кому-то интересно. Честно говоря, для нас это всё некое прошлое. Мы сейчас занимаемся развитием города вот таким», — сказал Вячеслав Федорищев, указывая на лежащий перед ним на столе проект нового микрорайона Самары.

Во время интервью губернатор Самарской области рассказал подробности о строительстве микрорайона Беспилотный возле стадиона «Самара Арена». Об этом читайте на 63.RU в ближайшее время.

Ранее мы публиковали эксклюзивное интервью с Вячеславом Федорищевым.

Евгений Зиновьев
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Комментарии
3
с++
1 час
Меня больше интересует откуда взялся сам губернатор Федорищев, человечек с полностью выдуманной официальной биографией, по окончанию вуза, сразу назначенный в Минэкономразвития России, на должность руководителя департамента
Гость
57 минут
Классная новость
Читать все комментарии
