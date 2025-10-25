Нужно подготовиться: в России заявили, что встрече Путина и Трампа быть

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.
«Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — сказал он.
Конкретную дату новых переговоров Дмитриев пока не назвал. По его словам, ранее анонсированная Трампом встреча не отменена, а перенесена для проработки деталей.
«Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически», — отметил глава РФПИ.
В интервью Fox News Кирилл Дмитриев заявил, что конфликт на Украине может быть мирно урегулирован в разумные сроки.
«И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки», — добавил он.
16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.
По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.