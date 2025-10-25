Нужно подготовиться: в России заявили, что встрече Путина и Трампа быть

Точная дата новых переговоров пока не называется Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — сказал он.

Конкретную дату новых переговоров Дмитриев пока не назвал. По его словам, ранее анонсированная Трампом встреча не отменена, а перенесена для проработки деталей.

«Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически», — отметил глава РФПИ.

В интервью Fox News Кирилл Дмитриев заявил, что конфликт на Украине может быть мирно урегулирован в разумные сроки.

«И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки», — добавил он.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.