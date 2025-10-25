НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 749мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Оштрафовали владельца «Мёда»
К нам едет «Ревизор»
Раскупили все билеты на концерты Лазарева
«Умные решения» в недвижимости
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Подготовить авто к холодам
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Бизнес по-женски
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Продают дом на набережной
Политика Переговоры России и США Нужно подготовиться: в России заявили, что встрече Путина и Трампа быть

Нужно подготовиться: в России заявили, что встрече Путина и Трампа быть

Саммит хотят провести чуть позже

176
Точная дата новых переговоров пока не называется | Источник: Kevin Lamarque / ReutersТочная дата новых переговоров пока не называется | Источник: Kevin Lamarque / Reuters

Точная дата новых переговоров пока не называется

Источник:

Kevin Lamarque / Reuters

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что личная встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — сказал он.

Конкретную дату новых переговоров Дмитриев пока не назвал. По его словам, ранее анонсированная Трампом встреча не отменена, а перенесена для проработки деталей.

«Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически», — отметил глава РФПИ.

В интервью Fox News Кирилл Дмитриев заявил, что конфликт на Украине может быть мирно урегулирован в разумные сроки.

«И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки», — добавил он.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.

По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры Политика СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление