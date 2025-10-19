НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика «Миллиардеры убивают США»: миллионы американцев вышли на крупнейший протест против политики Трампа — фото

«Миллиардеры убивают США»: миллионы американцев вышли на крупнейший протест против политики Трампа — фото

Демонстрации проводятся во всех 50 штатах

109
Люди выходят на улицы с транспарантами, флагами и одеваются в яркие костюмы | Источник: Allison Robbert / Assotiated PressЛюди выходят на улицы с транспарантами, флагами и одеваются в яркие костюмы | Источник: Allison Robbert / Assotiated Press

Люди выходят на улицы с транспарантами, флагами и одеваются в яркие костюмы

Источник:

Allison Robbert / Assotiated Press

В США во всех 50 штатах миллионы американцев вышли на протесты против политики президента Дональда Трампа, пишет The Guardian. Акция под названием «Нет королям» (No kings) проводится уже во второй раз. Первая волна протестов прошла 14 июня.

Демонстрации проводятся на фоне приостановки работы правительства. Кроме того, протестующие выступают против миграционных рейдов и размещения военных в городах, отмечает CNN .

Источник: Olga Fedorova / Assotiated PressИсточник: Olga Fedorova / Assotiated Press
Источник: Jose Luis Magana / Assotiated PressИсточник: Jose Luis Magana / Assotiated Press
Источник: Jose Luis Magana / Assotiated PressИсточник: Jose Luis Magana / Assotiated Press

В субботу, 18 октября, демонстранты выходят на улицы разных городов в костюмах и с транспарантами «Нет коррупции», «Нет королям», «Ненависть не сделает нас великими», «Нет диктаторам», «Свобода и правосудие для всех», «Защитим демократию», «Миллиардеры убивают США» и другими надписями.

Источник: Alberto Pezzali / Assotiated PressИсточник: Alberto Pezzali / Assotiated Press
Источник:

Alberto Pezzali / Assotiated Press

«В июне мир увидел силу народа, и попытка президента Трампа провести коронацию рухнула под натиском людей, протестующих против его злоупотребления властью. Теперь он наращивает темп — отправляет военных в наши сообщества, лишает избирателей права голоса, раздает подарки миллиардерам, пока простые семьи вынуждены выживать. Это не просто политика. Это борьба демократии и диктатуры», — говорится на сайте No Kings.

Источник: David Zalubowski / Assotiated PressИсточник: David Zalubowski / Assotiated Press
Источник: Mike Stewart / Assotiated PressИсточник: Mike Stewart / Assotiated Press
Источник: Jose Luis Magana / Assotiated PressИсточник: Jose Luis Magana / Assotiated Press

Всего запланировано более 2600 митингов в разных местах. Организаторы ожидают, что в протестах примут участие не менее пяти миллионов человек.

Источник: Olga Fedorova / Assotiated PressИсточник: Olga Fedorova / Assotiated Press
Источник: Nam Y. Huh / Assotiated PressИсточник: Nam Y. Huh / Assotiated Press
Источник: Markus Schreiber / Assotiated PressИсточник: Markus Schreiber / Assotiated Press

Перед проведением акции, 17 октября, в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что он «не король».

«Я ведь не король, понимаете, они так говорят, называют меня королем. Я не король», — ответил Трамп на вопрос о том, связана ли остановка работы правительства с запланированной на выходные акцией протеста.

Пока все демонстрации проходят мирно, без стычек полицейских и протестующих.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
