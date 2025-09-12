НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 767мм 52%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,66
EUR 99,74
Почему не работает интернет
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Закрыли аэропорт
Хартли меняет «Локомотив»
Ярославский бренд покорил Россию
Благоустроят парк на Перекопе
Давка в автобусах
Работа рок-клуба под угрозой
Создадут «Ваксман-центр»
Политика Переговоры России и Украины В Кремле объявили о паузе в переговорах с Украиной

В Кремле объявили о паузе в переговорах с Украиной

Киев пытается сорвать возможность будущих договоренностей

137
Каналы общения между странами пока открыты | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиаКаналы общения между странами пока открыты | Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Каналы общения между странами пока открыты

Источник:

изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В переговорном процессе между Россией и Украиной возникла пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — сказал представитель Кремля. 

Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть молниеносными, отметил Песков. Он подчеркнул, что розовых очков ни у кого быть не должно. 

В то же время Киев хочет, чтобы Россия отказалась от переговорного процесса. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Они наносят удары по домам, они наносят удары по гражданскому населению, наносят удары по рейсовому транспорту с одной-единственной целью — повлиять на людей. Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на исход, то есть в идеале сорвал переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них, потому что Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса», — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС. 

В Европе считают, что конфликт не сможет закончиться в ближайшее время. Однако уже готовятся предложения для Москвы по территориальным уступкам. Подробнее об этом и том, что происходит в зоне спецоперации, рассказали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Спецоперация на Украине Дмитрий Песков Переговоры России и Украины
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
23 минуты
Создаётся впечатление что кроме Трампа переговоры ни кому не нужны.
Гость
33 минуты
Не удивлён. Так и задумывалось.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Без сервиса, дешево, с красивыми видами. Отпускник нашел неожиданную страну, куда можно поехать на машине
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Лучше отдать пару тысяч и забыть»: председатель родительского комитета — о том, как и зачем собирают деньги в садах и школах
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление