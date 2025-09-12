Каналы общения между странами пока открыты Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В переговорном процессе между Россией и Украиной возникла пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее можно говорить о паузе», — сказал представитель Кремля.

Результаты переговоров по урегулированию на Украине не могут быть молниеносными, отметил Песков. Он подчеркнул, что розовых очков ни у кого быть не должно.

В то же время Киев хочет, чтобы Россия отказалась от переговорного процесса. С таким мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Они наносят удары по домам, они наносят удары по гражданскому населению, наносят удары по рейсовому транспорту с одной-единственной целью — повлиять на людей. Попытаться расшатать настроения и ждать какого-то взрыва, который бы либо создал негативный фон для переговоров, либо вообще повлиял на исход, то есть в идеале сорвал переговоры, чтобы Россия в принципе просто отказалась от них, потому что Киев всячески вынуждает гражданское население не ждать никаких перспектив именно от переговорного процесса», — подчеркнул Мирошник в интервью ТАСС.