НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Политика «Если я жив, это уже хорошо»: Путин рассказал премьеру Словакии о планах на Украине и будущем с США

«Если я жив, это уже хорошо»: Путин рассказал премьеру Словакии о планах на Украине и будущем с США

Президент России находится с четырехдневным визитом в КНР

117
1 комментарий
Путин рассказал Фицо, чем вызван конфликт на Украине | Источник: Kremlin.ruПутин рассказал Фицо, чем вызван конфликт на Украине | Источник: Kremlin.ru

Путин рассказал Фицо, чем вызван конфликт на Украине

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. В разговоре он не обошел стороной ситуацию на Украине, отношения с Западом, в частности с США.

Премьер-министр Словакии начал беседу с вопроса российскому коллеге, как он поживает. Президент РФ в ответ на это пошутил.

«Если я жив, то это хорошо!» — сказал Путин.

Во время беседы он отметил, что конфликт на Украине вызван тем, что Запад помог устроить переворот в стране. Москве пришлось защищать людей, которые хотят быть с Россией.

«Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — подчеркнул президент.

Начало беседы Путина и Фицо в Пекине

Источник:

Kremlin.ru

Другие заявления Путина

  • Россия долго терпела, когда ВСУ наносили удары по энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать;

  • Киев пытается нанести ущерб Москве в ответ на удары, но от этого страдают и партнеры России;

  • страна никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но считает неприемлемым вступление в НАТО. Консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но ее нельзя обеспечить за счет Москвы;

  • российская сторона готова сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС;

  • любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать;

  • диалог с США начал выстраиваться при Трампе, Москва надеется на продолжение конструктивного общения.

Во время встречи с Путиным Роберт Фицо заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. Встреча с Зеленским у него состоится в эту пятницу.

Также премьер Словакии подчеркнул, что Братислава заинтересована в стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.

По словам политика, Словакия будет продолжать взаимодействие в области заботы о воинских захоронениях.

Президент России находится с четырехдневным визитом в КНР. Сегодня у него состоится несколько двусторонних встреч. В среду Путин будет главным гостем на мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

Перед поездкой Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине, где выступил на встрече «ШОС плюс» и провел двусторонние переговоры.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Спецоперация Россия Украина Словакия Китай Владимир Путин Роберт Фицо
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Похоже что дела совсем плохи.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление