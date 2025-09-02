«Если я жив, это уже хорошо»: Путин рассказал премьеру Словакии о планах на Украине и будущем с США

Путин рассказал Фицо, чем вызван конфликт на Украине Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. В разговоре он не обошел стороной ситуацию на Украине, отношения с Западом, в частности с США.

Премьер-министр Словакии начал беседу с вопроса российскому коллеге, как он поживает. Президент РФ в ответ на это пошутил.

«Если я жив, то это хорошо!» — сказал Путин.

Во время беседы он отметил, что конфликт на Украине вызван тем, что Запад помог устроить переворот в стране. Москве пришлось защищать людей, которые хотят быть с Россией.

«Вот в чем суть конфликта, вот откуда он взялся. И это совсем не наше агрессивное поведение, а агрессивное поведение с другой стороны. И у нас нет никаких других целей, кроме как защищать свои интересы», — подчеркнул президент.

Начало беседы Путина и Фицо в Пекине Источник: Kremlin.ru

Другие заявления Путина

Россия долго терпела, когда ВСУ наносили удары по энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать;

Киев пытается нанести ущерб Москве в ответ на удары, но от этого страдают и партнеры России;

страна никогда не возражала против членства Украины в ЕС, но считает неприемлемым вступление в НАТО. Консенсус по гарантиям безопасности найти возможно, но ее нельзя обеспечить за счет Москвы;

российская сторона готова сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС;

любой здравомыслящий человек осознает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать;

диалог с США начал выстраиваться при Трампе, Москва надеется на продолжение конструктивного общения.

Во время встречи с Путиным Роберт Фицо заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским в пятницу недопустимость атак на энергоинфраструктуру. Встреча с Зеленским у него состоится в эту пятницу.

Также премьер Словакии подчеркнул, что Братислава заинтересована в стандартизации отношений с Москвой. Фицо предложил провести заседание совместной комиссии по углублению сотрудничества.

По словам политика, Словакия будет продолжать взаимодействие в области заботы о воинских захоронениях.

Президент России находится с четырехдневным визитом в КНР. Сегодня у него состоится несколько двусторонних встреч. В среду Путин будет главным гостем на мероприятиях по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны.