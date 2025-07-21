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Политика Переговоры России и Украины Кто будет участвовать в третьем раунде переговоров с Украиной — Кремль назвал состав делегации

Кто будет участвовать в третьем раунде переговоров с Украиной — Кремль назвал состав делегации

Встреча должна состояться на этой неделе

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3 комментария
Первые два раунда переговоров проводились при участии турецкой стороны | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАССПервые два раунда переговоров проводились при участии турецкой стороны | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Первые два раунда переговоров проводились при участии турецкой стороны

Источник:

Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Россию на третьей встрече с Украиной представит та же переговорная группа. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

«С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе», — рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Помимо Мединского, в делегацию войдут замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Состав группы утвердил президент Владимир Путин.

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы ранее представляли четверо экспертов. Это первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

В целом Россия выступает за новую встречу, которую накануне предложила провести украинская сторона. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров, который возглавлял переговорщиков из Киева, сказал, что новый раунд состоится на этой неделе.

Точных дат Кремль не назвал. Но, по данным турецких источников, встреча пройдет 23–24 июля, пишет İndependent türkce. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд запланирован на конец текущей недели.

«Есть наш проект меморандума, есть проект, переданный украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам, которые пока являются абсолютно диаметрально противоположными. Поэтому предстоит большая дипломатическая работа», — объяснил цель встречи Песков.

Полный текст меморандума, переданный украинской стороной, можно изучить здесь. Как завершить конфликт предлагает Россия, — в другом материале. Все новости про переговоры мы собираем в отдельном сюжете.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
20 минут
пока дедушку вперёд лаптями не вынесут, ничего не закончится
Гость
24 минуты
Сейчас включу скрепный зомбоящик и тогда поверю
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