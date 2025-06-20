Повысить зарплаты, модернизировать оборонку и помочь бизнесу: что пообещал Путин, выступая на ПМЭФ

Путин высказался и об инфляции Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин открыл пленарное заседание на ПМЭФ. В своей вступительной речи он поднял четыре ключевых вопроса — ситуацию в экономике, проблемы и их решения в бизнесе, безработицу и зарплаты россиян, а также будущее оборонно-промышленного комплекса.

Об экономике России

На данный момент экономика России занимает первое место в Европе по объему и четвертое в мире. ВВП страны при этом растет ежегодно более чем на 4%. Это выше среднемировых темпов.

«Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным. При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают», — сказал он.

В этом же блоке Путин высказался об инфляции, которая сейчас опустилась до 9,6%. За это он поблагодарил Центробанк и правительство. Однако нужно добиться умеренного значения.

«Мы должны последовательно менять структуру нашей экономики», — сказал Путин.

Он поручил ни в коем случае не допустить стагнации или рецессии российской экономики.

В заключении он потребовал сделать использование цифрового рубля, который вскоре запустят в тестовом режиме, массовым.

О работе

После он перешел к вопросу о том, что нужно создавать условия для повышения экономической активности граждан, призвал Путин.

«Речь идёт о переходе к экономике высоких заработных плат», — пояснил он.

Сейчас в России наблюдается рекордно низкая безработица — 2,3%. При этом снизилась и бедность. Она составила 7,2% граждан.

«В 2000 году уровень бедности составлял 29% в России. В такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 млн человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%, и это не 42,3 млн человек, это 10,5 миллиона человек. Ну, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать, до 7% сокращать и далее до 5%», — сказал он.

Для повышения доходов граждан необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. Власти при этом будут стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство уже подготовило пакет необходимых изменений.

О бизнесе

В этом не обойтись без преуспевающего бизнеса. Сейчас необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса, стране нужно новое качество инвестиционного климата.

«Ориентир для национальной модели, чтобы Россия к 2030-у году была в двадцатке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик, стала примером для наших друзей, партнеров. Самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу нашей экономики, делать ее более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг», — поставил задачу президент.

При этом страна должна развиваться в технологическом аспекте, чтобы стать сильнее, уверен Путин. Правительство даже будет ежегодно готовить доклад по этому вопросу.

Не обошел стороной Путин и российский бизнес. Он пообещал поддерживать его и привел статистику: а прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 тыс. брендов — на 12% больше, чем годом ранее.

Не обошел стороной он и электронные площадки, которые являются весомым достижением отечественного бизнеса. Путин поручил Госдуму быстрее принять законопроект о регулировании маркетплейсов. Они располагают большим массивом данных по состоянию бизнеса. Нужно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране, уверен президент.

Об оборонно-промышленном комплексе

В завершении выступления он коснулся вопроса оборонно-промышленного комплекса, который должен развиваться и становиться более технологичным, как и бизнес. Уже сейчас ОПК набрал хороший темп, предприятия кратно увеличили производство продукции, но нужно подумать о повышении боевых возможностей вооруженных сил, чтобы оснащать их по последнему слову техники.

Путин поручил быстро внедрять гражданские разработки в военной сфере, по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов. Ситуация в настоящий момент развивается так, что «всё более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать, как военные, так и гражданские задачи».

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимом для нас направлении», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.