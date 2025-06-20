На границу РФ приедут корейские военные, а Трамп стал избегать общения с Зеленским: главное об СВО за неделю

Россия продолжит вести СВО, если Украина будет тянуть с мирным решением Источник: Вадим Рейман / 72.RU











Россия и Украина готовятся к новому раунду переговоров и продолжают обмен пленными в рамках уже достигнутых договоренностей. Несмотря на подвижки к мирному урегулированию конфликта, боевые действия и обстрелы территорий не остановились. На помощь РФ пришла Северная Корея, а Украина теряет интерес главного спонсора. Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Украина началась наращивать атаки по России. Утром 15 июня а Минобороны сообщили, что Россию попытались атаковать шесть Дронов. В ночь на 16 июня сбили всего 12 беспилотников, на 17 июня — 147 дронов, на 18 — 48 БПЛА, на 19 июня — 81, а в ночь на 20 июня — 61 украинский БПЛА. Удары продолжались и в дневное время.

Разрушения после атак по России Источник: Настоящий Гладков / Telegram











В одной из такой атак погиб глава Гончаровского сельского поселения Курской области Александр Гаркавенко. Он ехал в машине по Белгородской области и по автомобилю ударил дрон. В результате полученных ранений Гаркавенко скончался на месте.

Беспилотники также атаковали Татарстан. Обломки упали на автомобильный завод, там начался пожар. Один из рабочих погиб, сообщил глава региона Рустам Минниханов. Всего пострадали 13 человек.

Россия в свою очередь провела одну из крупнейших комбинированных атак по Украине с начала спецоперации. Она включала волны дронов «Герань», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», баллистические ракеты и крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область, а также Запорожье.

Несколько объектов критической инфраструктуры получили повреждения из-за взрывов в Киеве, подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Россия продвинулась и в зоне спецоперации, освободив несколько населенных пунктов. В их числе: Зеленый Кут, Ульяновка и Верхнекаменское в ДНР, Долгенькое в Харьковской области, а также Новониколаевку в Сумской области.

Также продолжаются работы по восстановлению Курской области. Ее освободили после вторжения военных ВСУ 26 апреля. Позднее выяснилось, что на этом направлении России оказывала поддержку КНДР. Сейчас лидер страны Ким Чен Ын снова отправит своих специалистов на границу РФ.

Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР, в Курскую область приедут 1 000 саперов для разминирования российской территории, а также 5 000 военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Переговоры

Президент России Владимир Путин сообщил, когда должны приблизительно состояться ближайшие переговоры. Стороны РФ и Украины запланировали проведение новой встречи после 22 июня.

Путин хочет завершить конфликт как можно быстрее и стремится к мирному урегулированию. Он отметил, что ему неважно, с кем договариваться. Однако документы должны подписывать легитимные власти.

Глава РФ отметил, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине, включая демилитаризацию страны. Это значит, что РФ планирует лишить Киев вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать России и не народу.

Путин подчеркнул, что если не удастся добиться целей мирным путем, то они будут достигаться военными методами. Ситуация для Киева может ухудшиться, поэтому нужно договариваться, а не тянуть время, заявил президент.

Турция рассчитывает, что переговоры России и Украины в Стамбуле возобновятся в ближайшее время. К ним все готово, сообщил РИА Новости турецкий диписточник.

Россия и Украина уже выполнили часть договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Турции 2 июня. Москва передала Киеву более 6 000 тел погибших военнослужащих. На этом Москва не готова останавливаться и предложила Украине доставить еще 2239 тел украинских солдат сверх достигнутых договоренностей.

Передача тел военнослужащих Украины Источник: Владимир Мединский / Telegram











Также стороны провели несколько раундов обмена пленными. Тысячи российских военных смогли вернуться на родину. Как заявил помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский, подобные встречи еще продолжатся. По его словам, уже налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Кадры с одного из обменов пленными Источник: Минобороны России / Telegram

Ожидается, что на следующей встрече обсудят возвращение детей обеих стран домой. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила о скором воссоединении с семьями пяти украинских детей из списка, который был передан российской стороне на переговорах в Стамбуле.

Она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими на Украине до конца июня. Раньше это было сделать нельзя, потому что они заканчивали учебный год.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что более 100 украинских детей, которых якобы похитила РФ, нашлись в Германии. По ее словам, на территории Западной Европы их изымают из семей.

Россия тоже надеется вернуть детей, которые остались на территории Украины. Список с фамилиями планируют передать Киеву на следующих переговорах.

Зеленский теряет поддержку самого нужного партнера

Конфликт, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, необходимо закончить до завершения президентского срока американского лидера Дональда Трампа (январь 2029 года). Он уточнил, что очень рассчитывает на помощь Штатов в урегулировании.

Однако Трамп не спешит продолжать контакты с Зеленским. Их встреча на полях саммита «Большой семерки» сорвалась. Президент США досрочно покинул мероприятие.

Более того, администрация Трампа добивается того, чтобы в итоговом коммюнике саммита НАТО упоминание Украины было сведено к минимуму. Как рассказал изданию Newsweek европейский чиновник, нынешний черновик документа содержит только одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает в себя заявление о поддержке Киева со стороны альянса.

Администрация президента США Дональда Трампа также остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ для ускорения переговоров с Киевом, передает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

В статье отмечается, что работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии «более конфронтационной позиции по отношению к Москве».

Усилить санкции против России не удалось убедить президента США и лидерам стран G7 за ужином на полях саммита в Канаде, пишет Bloomberg.