Песков дал интервью про Иран, Украину и Дональда Трампа. Он рассказал, что о Трампе говорят в Кремле

Пресс-секретарь Путина подробно рассказал о позициях России Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал интервью телеканалу Sky News и Russia Today. Он рассказал журналистам о переговорах с Украиной, отношении к Трампу и других вопросах дипломатии. Собрали ключевые тезисы.

О переговорах

Песков подчеркнул, что Россия крайне серьезно относится к переговорам об урегулировании конфликта. Дипломаты ожидают, что уже на следующей неделе согласуют даты третьего раунда переговоров. Напомним, второй раунд прошел в Турции в начале июня, на нем стороны обменялись своими меморандумами и согласовали обмен пленными.

«Договоренности, которые были достигнуты в ходе последнего, второго раунда переговоров в Стамбуле, очень важны. Прежде всего они важны именно с гуманитарной точки зрения. Послушайте, несколько сотен наших ребят — молодых ребят, тяжелораненых, больных — получили возможность вернуться домой благодаря этому. Только ради этого стоило всё делать», — добавил Песков в интервью Russia Today.

О Трампе

Отдельно Пескова спросили о том, как Россия относится к словам Трампа. Тот недавно заявил, что Путину следует сначала урегулировать конфликт с Украиной и только после этого участвовать в дипломатии по Ближнему Востоку. Песков сказал, что к подобным фразам Трампа относятся «толерантно».

«У всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам. В ответ мы толерантны к нашим визави», — передает РИА Новости ответ Пескова.

Об Иране

Также Песков высказался о конфликте между Ираном и Израилем. Ключевое:

разговоры о смене власти в Иране «невообразимы», даже говорить об этом неприемлемо;

США не следует вмешиваться в конфликт: это «откроет ящик Пандоры», а внутри Ирана из-за этого вырастет экстремизм;

к возможному убийству лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, Россия отнеслась бы крайне отрицательно.

Отдельно Песков объяснил, почему Россия пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Дело в том, что этот регион важен с инфраструктурной точки зрения.

«Мы же находимся не по ту сторону океана, это регион, который нам географически близок. Это регион, где расположены страны, с которыми у нас давние и достаточно продвинутые отношения. Да, у нас партнерские отношения и отношения стратегического партнерства с Ираном, у нас весьма доверительные отношения с Израилем. Регион важен с инфраструктурной точки зрения для нас, <…> поэтому в момент, когда регион впадает в хаос такой турбулентности, хаос войны, конечно, для нас ничего хорошего это не сулит», — цитирует Пескова ТАСС.