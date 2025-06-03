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Политика Переговоры России и Украины Россия и Украина решили провести новый раунд переговоров

Россия и Украина решили провести новый раунд переговоров

Встреча должна состояться в Турции

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1 комментарий
О предстоящих переговорах сообщили в Кремле | Источник: Новини.LIVE / TelegramО предстоящих переговорах сообщили в Кремле | Источник: Новини.LIVE / Telegram

О предстоящих переговорах сообщили в Кремле

Источник:

Новини.LIVE / Telegram

Российская и украинская стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Встреча пройдет в Турции. Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана сообщили в пресс-службе Кремля.

Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также вернут на родину пленных в возрасте до 25 лет. В общей сложности это будет не менее 1000 человек.

Также Киев и Москва согласились прекратить огонь на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

Мы отдельно публиковали текст меморандума о том, как Россия предлагает Украине завершить конфликт.

Состав украинской делегации на вторых переговорах изменился. В этот раз на встрече присутствовали начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Еще в список делегации вошли три новых члена:

  • Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;

  • Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;

  • Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.

С российской стороной они общались чуть больше часа. Как проходила встреча и что происходило после нее, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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Комментарии
1
Гость
6 часов
Денег нет только для нас, пусть полетают хосударевы люди туда-сюда лет сто
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