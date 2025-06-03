Россия и Украина решили провести новый раунд переговоров

Российская и украинская стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Встреча пройдет в Турции. Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана сообщили в пресс-службе Кремля.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также вернут на родину пленных в возрасте до 25 лет. В общей сложности это будет не менее 1000 человек.
Также Киев и Москва согласились прекратить огонь на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Мы отдельно публиковали текст меморандума о том, как Россия предлагает Украине завершить конфликт.
Состав украинской делегации на вторых переговорах изменился. В этот раз на встрече присутствовали начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Еще в список делегации вошли три новых члена:
Юрий Ковбаса — представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны;
Евгений Острянский — заместитель начальника Генштаба ВСУ;
Андрей Фомин — начальник отдела международного права, заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ.
С российской стороной они общались чуть больше часа. Как проходила встреча и что происходило после нее, мы рассказывали в онлайн-трансляции.