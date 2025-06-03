Россия готова идти на компромиссы по Украине — заявления Кремля после переговоров

Россия готова обсуждать нюансы прекращения огня Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Возможные компромиссы со стороны России в рамках урегулирования конфликта — это тема для обсуждения с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако это не будет рассматриваться публично.

«Это тема для переговорного процесса, вопрос для переговорного процесса, который не может осуществляться публично», — сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности России к копромиссу по каким-либо пунктам меморандума.

Он отметил, что тема урегулирования на Украине очень сложна и быстро решить вопросы не получится.

«Мы неоднократно говорили, что тема урегулирования чрезвычайно сложна, она состоит из большого количества нюансов», — подчеркнул Песков, комментируя итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной. По его словам, ожидать каких-то сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины в Стамбуле было бы неверно.

При этом, если понадобится, новый контакт президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, он может быть организован оперативно. Однако пока таких договоренностей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Трехсторонняя же встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли состоится, отметил Песков.

«Откровенно говоря, в ближайшее время вряд ли, потому что президент Путин неоднократно подчеркивал и свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивая при этом, что эти контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые уже будут выработаны на техническом уровне, на экспертном уровне. Поэтому президент Путин поддерживает эти контакты, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Песков