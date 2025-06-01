Встрече быть: Украина подтвердила участие в переговорах, а российская делегация вылетела в Стамбул

Украина подтвердила участие в завтрашних переговорах в Стамбуле. Представлять Киев, как и на первой встрече, будет глава Минобороны страны Рустем Умеров. Делегация из России также направляется в Стамбул для участия в переговорах.
«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал глава Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Будущие переговоры накануне их проведения он обсудил с Умеровым, представителями МИД, Генштаба и СБУ. Они продолжают настаивать на том, что будущие переговоры не могут ничего решить и призывают провести встречу с Владимиром Путиным.
«Чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — добавил Зеленский.
Украина до последнего не подтверждала свое участие во встрече, которую глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал 28 мая.
«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил тогда Лавров.
Он уточнил, что главным для России на переговорах является возвращение Украины к нейтральному статусу, о чем страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством.
«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил глава МИД РФ на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
Помимо этого, российская делегация будет настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.
Переговорщики из России уже вылетели в Стамбул для новых переговоров, сообщает RT и РИА Новости. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, состав делегации останется прежним: главой останется помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним представят Москву замминистра иностранных дел России Михаил Глызин и замминистра обороны Александр Фомин.