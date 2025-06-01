Встрече быть: Украина подтвердила участие в переговорах, а российская делегация вылетела в Стамбул

Зеленский провел заседание с военными перед встречей с Россией Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Украина подтвердила участие в завтрашних переговорах в Стамбуле. Представлять Киев, как и на первой встрече, будет глава Минобороны страны Рустем Умеров. Делегация из России также направляется в Стамбул для участия в переговорах.

«Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник. Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — написал глава Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Будущие переговоры накануне их проведения он обсудил с Умеровым, представителями МИД, Генштаба и СБУ. Они продолжают настаивать на том, что будущие переговоры не могут ничего решить и призывают провести встречу с Владимиром Путиным.

«Чтобы установить надежный и длительный мир и гарантировать безопасность — готовить встречу на самом высоком уровне. Ключевые вопросы могут решить только лидеры», — добавил Зеленский.

Украина до последнего не подтверждала свое участие во встрече, которую глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал 28 мая.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил тогда Лавров.

Он уточнил, что главным для России на переговорах является возвращение Украины к нейтральному статусу, о чем страны договорились еще в 1991 году, признавая страну независимым государством.

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил глава МИД РФ на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Помимо этого, российская делегация будет настаивать на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.