Вторая встреча с Украиной под вопросом: переговоры в Стамбуле могут сорваться из-за новых требований

Российская делегация планирует обсудить меморандум на переговорах, а Киев требует его до их начала Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Однако на данный момент согласование из Киева не поступило, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы предложили в понедельник, 2 июня, собраться опять в Стамбуле на второй раунд. Пока, насколько мне известно, ответ не получен», — сказал Песков журналистам.

Новую встречу в Стамбуле вчера анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров. На этих переговорах страны должны обсудить меморандум по урегулированию украинского конфликта, который они готовили после первой встречи.

«Вчера было заявление министра иностранных дел Лаврова, где всё было абсолютно четко сформулировано, было изложено наше предложение по продолжению переговорного процесса», — подчеркнул сегодня пресс-секретарь президента.

Но Киев требует от Москвы немедленно передать проект меморандума, не дожидаясь переговоров.