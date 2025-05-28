Россия и Украина готовятся к прекращению огня

Пока соглашение не достигнуто, Россия продолжает СВО Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Российская и украинская сторона прорабатывают условия, чтобы заключить временное перемирие. Однако это будет возможно после согласования текстов меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

Сейчас работа над меморандумом находится в завершающей стадии, отметил Песков.

«Работа продолжается, скоро стороны обменяются проектами меморандумов. Будем готовиться к следующему раунду [переговоров]. Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном», — пояснил он.

Однако представитель МИД РФ Мария Захарова ранее поясняла, что в него войдет.