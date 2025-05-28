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Политика Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине Россия и Украина готовятся к прекращению огня

Россия и Украина готовятся к прекращению огня

Перемирие будут заключать после обсуждения меморандума

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7 комментариев
Пока соглашение не достигнуто, Россия продолжает СВО | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUПока соглашение не достигнуто, Россия продолжает СВО | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Пока соглашение не достигнуто, Россия продолжает СВО

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российская и украинская сторона прорабатывают условия, чтобы заключить временное перемирие. Однако это будет возможно после согласования текстов меморандума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы не перешли к стадии временного перемирия и прекращения огня. Сначала предстоит согласовать тексты меморандума и выработать тот перечень условий для временного перемирия. Вот этим сейчас занимаются наши переговорные команды. А специальная военная операция продолжается», — сказал представитель Кремля.

Сейчас работа над меморандумом находится в завершающей стадии, отметил Песков.

«Работа продолжается, скоро стороны обменяются проектами меморандумов. Будем готовиться к следующему раунду [переговоров]. Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном», — пояснил он.

Однако представитель МИД РФ Мария Захарова ранее поясняла, что в него войдет.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — пояснила она.

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Шеф-редактор оперативной редакции
Спецоперация на Украине Переговоры России и Украины Дмитрий Песков
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Комментарии
7
Гость
19 часов
Ни чего не получится. Слишком взаимонеприемлемые требования сторон. Под предлогом готовящихся переговоров будут просто тянуть время, используя которое Россия будет пытаться создать буферную зону. А Украина будет пытаться истощить РФ, параллельно выпрашивая вооружение США и ЕС и наращивая, с западной помощью конечно, производство собственных дронов и ракет. Плюс ежедневные взаимные массированные атаки дронов.
Гость
20 часов
С кем там договариваться собрались. У них у всех фига за спиной.
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