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Политика Переговоры России и Украины Лавров раскрыл, когда пройдут новые переговоры с Украиной

Лавров раскрыл, когда пройдут новые переговоры с Украиной

На встрече обсудят меморандум

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2 комментария
Последний раз стороны встречались лично 16 мая 2025 года в Стамбуле | Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of UkraineПоследний раз стороны встречались лично 16 мая 2025 года в Стамбуле | Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine

Последний раз стороны встречались лично 16 мая 2025 года в Стамбуле

Источник:

Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine

В Стамбуле пройдет второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Новую встречу назначили на 2 июня.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник:

МИД России / Telegram

Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны уже встречались там в 2022 году, однако тогда диалог не привел ни к каким решениям, а переговоры сорвались.

Новая встреча прошла более результативно. На ней Россия и Украина договорились провести самый масштабный с начала СВО обмен пленными. Его завершили спустя неделю. Он проходил в три этапа: 23 мая страны обменялись 390 пленными, на следующий день на родину вернулись еще 307 военнослужащих. Заключительный этап состоялся в воскресенье, 25 мая. Тогда в Россию вернулось 303 человека. Украине при этом возвращали такое же количество человек.

На встрече также затрагивали вопрос прекращения огня и встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако по этому поводу страны не пришли к какому-то решению.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним представляли Москву замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Их кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин. Он также включил в состав четырех экспертов, которые тоже были на встрече с Украиной.

В состав украинской делегации вошли 12 человек. Главным переговорщиком стал глава Минобороны Рустем Умеров. В Стамбул также отправился первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Украины Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и другие представители президента Украины и силового блока страны.

После встречи страны создавали меморандум. Это документ, в котором каждая сторона изложит позицию для достижения устойчивого урегулирования. Его содержание решили не разглашать.

Всю хронологию встречи мы собирали в отдельном материале. Подробнее о том, что обсуждали Россия и Украина, можно почитать здесь.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Турция Российская делегация Украинская делегация Сергей Лавров
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Лавров сказал, кто они все такие?
Гость
14 часов
На переговорах мира не достичь. Запад, в частности Германия, воодушевлены, счастливы. Они бьют русских, разрушают Россию абсолютно ничем не рискуя. Это же их вековая мечта.
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