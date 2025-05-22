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Политика Переговоры России и Украины Когда пройдут следующие переговоры с Украиной

Когда пройдут следующие переговоры с Украиной

Стороны заняты выполнением предыдущих договоренностей

1 587
3 комментария
Россия и Украина могут вновь сесть за стол переговоров | Источник: МИД России Россия и Украина могут вновь сесть за стол переговоров | Источник: МИД России

Россия и Украина могут вновь сесть за стол переговоров

Источник:

МИД России

В зарубежных СМИ появилась информация о возможных датах и месте новых переговоров России и Украины. По данными The Wall Street Journal, встреча может состояться в июне в Ватикане. В Кремле прокомментировали это сообщение.

Три источника газеты уточнили, что со стороны США в обсуждении примут участие спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Такой информацией лидер США Дональд Трамп якобы поделился с европейскими лидерами.

Президент Финляндии Александр Стубб, с которым Трамп говорил после звонка главе РФ Владимиру Путину, также допустил, что «технические» переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной пройдут в Ватикане на следующей неделе. Папа римский Лев XIV подтвердил, что готов принять встречу. Однако это не значит, что Ватикан станет посредником в урегулировании. 

В Кремле прокомментировали информацию о будущих переговорах. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подробных решений не было и предстоит сначала разобраться с предыдущими договоренностями.

«Еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — заявил представитель Кремля.

Российская и украинская делегации провели первые за три года прямые переговоры в Стамбуле 16 мая, также в этот день прошли встречи с представителями США, Турции и стран ЕС на разных уровнях. По итогам обсуждений Москва и Киев договорились о проведении масштабного обмена пленными. После этого президент России Владимир Путин созвонился с лидером США Дональдом Трампом, где обсудили дальнейшую работу. 

Песков отметил, что пока обмен пленными «тысяча на тысячу» не провели. Однако эта работа ведется, все заинтересованы сделать это как можно скорее. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры России и Украины Ватикан Дмитрий Песков
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Комментарии
3
Гость
22 мая, 14:56
Каких "договоренностей"? Она там одна - 1000 на 1000.
Гость
22 мая, 14:24
когда хоть о чём договорятся
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