Когда пройдут следующие переговоры с Украиной

Россия и Украина могут вновь сесть за стол переговоров Источник: МИД России











В зарубежных СМИ появилась информация о возможных датах и месте новых переговоров России и Украины. По данными The Wall Street Journal, встреча может состояться в июне в Ватикане. В Кремле прокомментировали это сообщение.

Три источника газеты уточнили, что со стороны США в обсуждении примут участие спецпредставитель президента Соединенных Штатов Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио. Такой информацией лидер США Дональд Трамп якобы поделился с европейскими лидерами.

Президент Финляндии Александр Стубб, с которым Трамп говорил после звонка главе РФ Владимиру Путину, также допустил, что «технические» переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной пройдут в Ватикане на следующей неделе. Папа римский Лев XIV подтвердил, что готов принять встречу. Однако это не значит, что Ватикан станет посредником в урегулировании.

В Кремле прокомментировали информацию о будущих переговорах. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подробных решений не было и предстоит сначала разобраться с предыдущими договоренностями.

«Еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — заявил представитель Кремля.

Российская и украинская делегации провели первые за три года прямые переговоры в Стамбуле 16 мая, также в этот день прошли встречи с представителями США, Турции и стран ЕС на разных уровнях. По итогам обсуждений Москва и Киев договорились о проведении масштабного обмена пленными. После этого президент России Владимир Путин созвонился с лидером США Дональдом Трампом, где обсудили дальнейшую работу.