Кремль: Россия готовит соглашение с Украиной и обсуждает встречу Путина с Зеленским

Песков заявил, что России и Украине предстоят сложные контакты Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Представитель Кремля Дмитрий Песков 20 мая прокомментировал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что контакты Москвы и Киева сейчас воссозданы, это важно для работы над меморандумом, о котором говорил Путин.

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Также Песков ответил на вопрос, обсуждалась ли в ходе разговора возможная организация двусторонней встречи президента России с украинским лидером при посредничестве США. По словам Пескова, собеседники обсудили тему продолжения прямых контактов Москвы и Киева, в том числе на высшем уровне.

«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждалась», — цитирует Пескова РИА Новости.

«Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших», — сказал Песков журналистам.

Проект меморандума будет формулироваться РФ и Украиной

Ранее Путин заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом о прекращении огня и возможном будущем мирном договоре. Теперь, по словам Пескова, России и Украине предстоят сложные контакты по выработке единого текста.

«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — отметил Песков.

Сроки сейчас назвать невозможно: их «нет и быть не может».

«Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, разумеется, дьявол кроется в деталях», — добавил представитель Кремля.

Главный пункт для Москвы — устранение первопричин конфликта.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта, о чем тоже сегодня говорил Путин. Это самое главное во всех проектах, которые будут нами формулироваться», — сказал Песков журналистам.

США не выходят из посредничества

Он также подчеркнул, что усилия Вашингтона по посредничеству в урегулировании украинского конфликта эффективны, и США не выходят из посредничества.

«Безусловно, оказаны очень эффективные посреднические услуги, контакт установлен. И сейчас, собственно, осуществляется прямой контакт», — сказал Песков.

«Понятно, что США заинтересованы в скорейшем достижении результатов. И президент Трамп об этом говорил, и президент Путин разделяет эту точку зрения. Все заинтересованы в скорейшем урегулировании», — сказал Песков.

Беседы Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоялся вечером 19 мая. Он продлился более двух часов. Оба почти сразу поделились мнением об итогах переговоров. Подробности читайте на «Фонтанке».

Первый телефонный разговор Путина и Трампа прошел 12 февраля. Беседа длилась полтора часа. Тогда они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США и подняли тему урегулирования на Украине. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта, а Трамп высказал надежду на скорейшее урегулирование.

В ходе февральского разговора Трамп и Путин договорились, что продолжат общение, в том числе в формате личных встреч.

Следующий разговор двух лидеров прошел 18 марта, Путин и Трамп обсудили возможное 30-дневное перемирие между Россией и Украиной и взаимный отказ от ударов по объектам энергетики со стороны участников конфликта.

11 мая в ходе ночного выступления президент России заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной «без предварительных условий» в Стамбуле. Старт был намечен на 15 мая. Делегации встретились 16-го числа. Российская сторона осталась удовлетворена результатом. Делегации договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обсудили потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.