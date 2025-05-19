У бывшего президента США Джо Байдена нашли рак простаты. Он в агрессивной форме

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря политика.
«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», — отметил представитель экс-президента.
Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Как сообщал The Wall Street Journal, здоровье политика вызывало вопросы у его коллег. В прошлом году Байден представлял Демократическую партию на выборах президента, однако решил выйти из президентской гонки.
Джо Байден стал 46-м президентом США. Пост он занимал с января 2021 года по январь 2025-го. Политик дважды был в браке. От первой жены Нейлии Хантер у него было трое детей, однако женщина вместе с младшей дочкой погибли в ДТП. Во второй раз Байден женился на учительнице Джилл Джейкобс. У пары родилась одна дочь. Джо и Джилл до сих пор вместе.