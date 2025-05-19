У бывшего президента США Джо Байдена нашли рак простаты. Он в агрессивной форме

Ранее он перенес операцию по удалению опухоли на коже Источник: AP Photo / Jacquelyn Martin











У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря политика.

«Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами», — отметил представитель экс-президента.

Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Как сообщал The Wall Street Journal, здоровье политика вызывало вопросы у его коллег. В прошлом году Байден представлял Демократическую партию на выборах президента, однако решил выйти из президентской гонки.