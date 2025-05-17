В Кремле ответили на предложение украинской делегации провести встречу Путина с Зеленским

Песков заявил, что для России важно, кто будет подписывать документы по договоренностям с украинской стороны Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Россия считает возможной встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Однако это произойдет, только если стороны договорятся о проведении в ходе переговоров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций мы считаем возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, для России при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы.

Пресс-секретарь президента России отметил, что разговоров об изменении состава российской делегации не идет, работа членов делегации только началась и будет продолжаться. При этом он не стал комментировать информацию о том, что входит в перечень условий и как будут производить вывод украинских войск с территории «новых регионов».

Что еще сказал Песков:

контактов РФ и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле;

первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000;

Кремль даст знать, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.