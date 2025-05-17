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Политика Переговоры России и Украины В Кремле ответили на предложение украинской делегации провести встречу Путина с Зеленским

В Кремле ответили на предложение украинской делегации провести встречу Путина с Зеленским

Стороны договорились обменяться условиями для прекращения огня

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1 комментарий
Песков заявил, что для России важно, кто будет подписывать документы по договоренностям с украинской стороны | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUПесков заявил, что для России важно, кто будет подписывать документы по договоренностям с украинской стороны | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Песков заявил, что для России важно, кто будет подписывать документы по договоренностям с украинской стороны

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Россия считает возможной встречу президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Однако это произойдет, только если стороны договорятся о проведении в ходе переговоров, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встречу как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций мы считаем возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

По его словам, для России при подписании документов, которые предстоит согласовать делегации, главным и принципиальным остается, кто именно будет с украинской стороны подписывать эти документы.

Пресс-секретарь президента России отметил, что разговоров об изменении состава российской делегации не идет, работа членов делегации только началась и будет продолжаться. При этом он не стал комментировать информацию о том, что входит в перечень условий и как будут производить вывод украинских войск с территории «новых регионов».

Что еще сказал Песков:

  • контактов РФ и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле;

  • первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000;

  • Кремль даст знать, если Путин и Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.

Первая встреча России и Украины спустя три года состоялась в Стамбуле 16 мая. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что РФ удовлетворена результатами переговоров и вскоре стороны начнут обмен пленными. Помощник президента рассказал, что в ходе переговоров украинская сторона запросила встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия приняла это к сведению. Об итогах переговоров между Россией и Украиной мы рассказывали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Спецоперация Дмитрий Песков Владимир Путин Владимир Зеленский Россия Украина
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Комментарии
1
Гость
8 минут
Зеля не твой уровень, не дорос ты ещё.
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