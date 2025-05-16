Два часа общения, первые договоренности и новая встреча — главное о переговорах России и Украины

Последний раз стороны встречались лично в 2022 году Источник: Heorhiy Tyhyy / MFA Spokesperson of Ukraine











Сегодня в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры России и Украины. Стороны общались чуть менее двух часов, однако даже за это время успели достигнуть прогресса. Как прошла встреча и когда делегации увидятся вновь — в материале.

Кто был на встрече

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Примечательно, что в этой же роли он выступал на последней встрече с Украиной, которая была весной 2022 года.

Вместе с ним представляли Москву замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Их кандидатуры утвердил президент России Владимир Путин.

С российской стороны были три члена делегации и четыре эксперта Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











Он также включил в состав четырех экспертов, которые тоже были на встрече с Украиной. Это замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов, замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Состав украинской делегации был неизвестен до самого дня переговоров. Президент Украины утвердил список в ночь с 15 на 16 мая. В него вошли 12 человек. Главой делегации стал Рустем Умеров, ставший министром обороны в конце 2023 года. Он, как и Мединский, был на встрече в 2022 году.

В украинской делегации было 12 человек Источник: Рамиль Ситдиков / ТАСС











В Стамбул также отправился первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, зампредседателя СБУ Александр Поклад, первый зампред Службы внешней разведки Украины Олег Луговский, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Помимо военных, на переговорах был советник главы офиса президента Александр Бевз. Обо всех, кто вошел в украинскую делегацию, мы написали в отдельном материале.

Посредником в переговорах двух стран стала Турция. Представлял страну министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Глава МИД Турции сидел во главе переговорного стола Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











Где она проходила

Встречу двух стран решили провести там же, где оборвалось их общение в 2022 году. Переговоры прошли в Стамбуле, во дворце османских султанов Долмабахче. Он находится на европейской стороне Босфора и является самым большим дворцом в стране.

Все помещения внутри оформлены в стилях барокко и рококо. Всего там 285 комнат, 46 залов, несколько десятков уборных, шесть хаммамов и четыре сада с экзотическими растениями, фонтанами и бассейнами.

Интерьер украшен золотом Источник: Mistervlad, Genova, EvrenKalinbacak / Shutterstock / FOTODOM











Россия и Украина провели переговоры в рабочем кабинете президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как прошли переговоры

Позиции сторон по итогам переговоров в целом совпали. Главное, чего удалось достичь, — договоренность провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Однако о точной дате, когда это произойдет, делегации не сообщили.

«Уважаемые коллеги, прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты», — начал свое выступление глава российской делегации Владимир Мединский.

После этого он сообщил, что, помимо обмена с Украиной, обсуждался вопрос о прекращении огня. По словам Мединского, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего Россия и Украина вновь смогут сесть за стол переговоров.

Одним из главных вопросов, которые хотела обсудить Украина на переговорах, была встреча двух президентов.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению», — сказал глава российской делегации на пресс-подходе после встречи.

Умеров же расценил это как потенциальную готовность провести встречу.

Турецкая сторона, которая выступала посредником, отметила важность этой встречи.

«Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей. Мы придаем значение призывам к миру президента [России Владимира] Путина и президента [Украины Владимира] Зеленского. Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать», — сказал во вступительном слове Фидан.