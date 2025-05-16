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Политика Переговоры России и Украины Мединский подвел итоги встречи с Украиной: о чем страны беседовали почти два часа

Мединский подвел итоги встречи с Украиной: о чем страны беседовали почти два часа

На переговорах удалось достичь договоренностей

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Возглавлял делегацию помощник президента Владимир Мединский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВозглавлял делегацию помощник президента Владимир Мединский | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возглавлял делегацию помощник президента Владимир Мединский

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Первый раунд переговоров с Украиной завершился. После него российская делегация вышла к прессе с заявлениями о том, как прошла встреча.

«Уважаемые коллеги, прямые переговоры с украинской стороной, организованные по инициативе президента России, только что завершились. В целом мы удовлетворены результатами и готовы продолжать контакты», — начал свое выступление глава российской делегации Владимир Мединский.

Стороны смогли договориться в вопросе обмена пленными. На встрече они решили провести это по формуле 1000 на 1000.

Мединский также сообщил, что украинская сторона запросила встречу двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Россия приняла это к сведению.

Третьим вопросом на повестке переговоров было прекращение огня.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры», — сообщил Мединский и завершил на этом свое выступление.

В российскую делегацию, помимо Мединского, входили замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. С ними в Стамбул приехали четыре эксперта, которые также участвовали в переговорах. Ими стали замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Со стороны Киева на встрече были 12 человек. Возглавлял делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Всю информацию о ходе переговоров мы собираем в режиме онлайн. Другие новости об этом можно почитать здесь.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Владимир Мединский Российская делегация
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