Делегации России и Украины ушли со встречи — почему

Пока неизвестно, чем закончилась встреча двух стран Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











Переговоры России и Украины в Стамбуле завершены. Делегации разошлись и уже готовят заявления для прессы, передает ТАСС и РБК Украина. Страны общались менее двух часов.

Однако по данным источника РИА Новостей, стороны просто взяли паузу после длительного общения. Сколько она продлится, не уточняется. Высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, сказал AFP, что «возобновление российско-украинских переговоров возможно в пятницу, но пока не запланировано на данном этапе».

На данный момент неизвестно, что успели обсудить делегации за это время. Украина планировала пообщаться насчет полного прекращения огня между странами и предложить провести встречу на высшем уровне — между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Россия в свою очередь планировала договариваться о достижении долгосрочного мира.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров — рано или поздно перейти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил накануне глава делегации Владимир Мединский.

По информации турецкого телевидения TRT, переговоры в Стамбуле проходили в атмосфере возрожденной дипломатической активности и осторожной надежды на прогресс после месяцев в тупике. А глава офиса Зеленского Андрей Ермак, которого, правда, нет за столом переговоров, сообщил, что они якобы не имеет ничего общего с прошедшей в 2022 году встречей.

Reuters передает, что главным условием Москвы на этой встрече был вывод войск Украины с четырех новых регионов. После этого, как уверяет издание, Россия будет готова к прекращению огня.