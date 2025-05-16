«Переговоры приведут к возможному миру»: что известно о встрече России и Украины на данный момент

Россия и Украина спустя три года сели за стол переговоров в Турции Источник: Мурат Гока/Anadolu через Getty Images











В Стамбуле стартовали переговоры между Россией и Украиной. Они проходят на основе стамбульских встреч 2022 года. В начале переговоров глава МИД Турции Фидан приветствовал российскую и украинскую делегацию и озвучил ряд важных заявлений.

«Мы собрались вместе, чтобы убедиться, как приверженность миру открывает новое окно возможностей. Мы придаем значение призывам к миру президента [России Владимира] Путина и президента [Украины Владимира] Зеленского. Перед нами есть два пути: один из путей ведет нас к миру, второй путь приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать», — отметил Фидан.

Он добавил, что сегодня российская и украинская делегации при посредничестве Турции определит дальнейшие шаги.

«Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран. Мы верим, что эти переговоры приведут к возможному миру», — заключил он.

После этого был дан старт переговорному процессу между странами. Он приходит в закрытом от прессы режиме.

На данный момент стороны общаются полтора часа. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что для них даже организовали перерыв.

По данным пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у переговорной группы есть все каналы связи «для обмена информацией между переговорной группой и центром».

Украина на этой встрече планирует обсудить вопрос прекращения огня, меры по укреплению доверия и даже встречу двух президентов. Россия надеется с помощью переговоров прийти к установлению долгосрочного мира.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной 3 года назад. Наша делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров — рано или поздно перейти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — заявил накануне глава делегации Владимир Мединский.

Помимо него в группе переговорщиков есть замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и замминистра обороны Александр Фомин. К ним присоединились четыре эксперта: замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

С украинской стороны во встрече участвуют 12 человек. Возглавляет делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Перед встречей с представителями Москвы они провели по меньшей мере три встречи. 15 мая они участвовали в переговорах на высшем уровне, прошедших в Анкаре, сегодня с утра провели трехстороннюю встречу с США и Турцией в Стамбуле. Помимо этого прошла встреча главы Офиса президента Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии. Также украинские представители поговорили со спецпредставителем США Келлогом.

Российская делегация вчера встретилась с главой МИД Турции Хаканом Фидином. По словам Мединского, встреча прошла плодотворно — делегация РФ объяснила позицию Москвы. Сегодня с утра глава переговорной группы провел разговор с представителями США, которые прибыли в Стамбул, после чего прибыл в дворец Долмабахче.