В Стамбуле начались переговоры России и Украины

Последний раз страны встречались здесь же три года назад Источник: T.C. Dışişleri Bakanlığı / X











В Стамбуле начались переговоры между Россией и Украиной. Последний раз стороны встречались лично в 2022 году.

Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Также во встрече будут участвовать четыре эксперта: замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Со стороны Киева в переговорах участвуют 12 человек. Возглавил делегацию глава Минобороны Рустем Умеров. Вместе с ним на обсуждении будут: замминистра иностранных дел Сергей Кислица, зампред СБУ Александр Поклад, а также представители Генштаба и Офиса президента.

Ожидается, что стороны обсудят политические, и технические вопросы, заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. По его словам, организацией места проведения переговоров делегаций в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и турецкие власти.

Украинская делегация планирует обсудить вопрос полного прекращения огня, а также возможную встречу президентов двух стран.

Россия и Украина встречались последний раз 29 марта 2022 года в Стамбуле. Киев выступил за заморозку вопроса о статусе Крыма на 15 лет и заключение международного соглашение о гарантиях безопасности. Москва заявила о готовности сократить военную активность на севере Украины. Однако после этого обсуждение фактически заморозилось.

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Притом РФ готова приступить к обсуждению без предварительных условий. Президент не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отказался от переговоров, если Россия не пойдет на прекращение огня до их проведения. При этом он признал, что речь Путина стала первым шагом к урегулированию конфликта. РФ отказалась от выполнения ультиматума. Однако после беседы с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Россией.