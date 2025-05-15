Встречу между делегациями России и Украины перенесли — когда пройдут переговоры

Украинская сторона сначала встретится с президентом Турции (архивное фото) Источник: Сергей Карпухин / ТАСС











Встреча России и Украины, которая должна пройти сегодня в Стамбуле, переносится на более позднее время. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны», — заявила Захарова на брифинге.

Российская делегация уже находится в Стамбуле в ожидании встречи с представителями Киева. Изначально планировалось, что переговоры начнутся в 10:00 мск. После ожидаемое время сдвинули на обеденное.

Скорее всего, это связано с тем, что украинская делегация полетела сначала в Анкару. Там намечена встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом.

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На данный момент известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.