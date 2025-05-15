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Политика Переговоры России и Украины Встречу между делегациями России и Украины перенесли — когда пройдут переговоры

Встречу между делегациями России и Украины перенесли — когда пройдут переговоры

Поменять планы попросила турецкая сторона

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10 комментариев
Украинская сторона сначала встретится с президентом Турции (архивное фото) | Источник: Сергей Карпухин / ТАССУкраинская сторона сначала встретится с президентом Турции (архивное фото) | Источник: Сергей Карпухин / ТАСС

Украинская сторона сначала встретится с президентом Турции (архивное фото)

Источник:

Сергей Карпухин / ТАСС

Встреча России и Украины, которая должна пройти сегодня в Стамбуле, переносится на более позднее время. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны», — заявила Захарова на брифинге.

Российская делегация уже находится в Стамбуле в ожидании встречи с представителями Киева. Изначально планировалось, что переговоры начнутся в 10:00 мск. После ожидаемое время сдвинули на обеденное.

Скорее всего, это связано с тем, что украинская делегация полетела сначала в Анкару. Там намечена встреча президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайип Эрдоганом.

Всё, что происходит в Стамбуле и Анкаре, мы собираем в отдельном материале в режиме реального времени.

На данный момент известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.

С украинской стороны, вероятно, будут помощник президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Однако официально состав делегаций Киев не объявлял.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
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Комментарии
10
Гость
1 час
Что означает на дипломатическом языке ситуация, когда ты пришёл и тебя заставляют ждать? Боятся или не уважают? Ставят на место?
Гость
1 час
Ты сказала, что в четверг Пойдём вместе на концерт, Я пришёл, тебя нет, Обманула — подвела.
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