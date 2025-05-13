Трамп хочет приехать на переговоры в Стамбуле. Их обсуждают Лавров, Турция и США

Переговоров также ожидают лидеры Европы Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Президент США Дональд Трамп сказал, что может приехать на переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая. Об этом он заявил во время онлайн-трансляции Белого дома.

Также Трамп выразил надежду, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский будут на встрече в Турции.

«Встреча в Стамбуле может принести нам хорошие результаты, я верю, что там будут оба лидера. Я думаю о поездке в Стамбул. Я не знаю, где я буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Есть такая возможность. Я полагаю, всё может случиться», — цитируют слова Трампа «Известия».

По поводу возможных переговоров созвонились главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента России В. В. Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле», — сообщили в Telegram-канале МИД России.

Какие именно темы они обсуждали — не уточняется. Кроме того, Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину. Фидан подчеркнул важность отмены санкций против Сирии для ее стабильности и процветания. Была подчеркнута важность освобождения гражданина США Идана Александра движением ХАМАС. Состоялся обмен мнениями о целенаправленных переговорах между Россией и Украиной», — рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.

Лидеры стран Европы также намерены дождаться возможной встречи Путина и Зеленского, прежде чем подталкивать США к новым санкциям против России, пишет Bloomberg. При этом, по данным агентства, США еще не определились со своими дальнейшими действиями и ожидают начала переговоров.