«Нельзя разговаривать таким языком»: Россию не устроили условия, которых потребовали для начала переговоров с Украиной

Россию не устроило, что Украина и европейские лидеры начали диктовать свои условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу по 30-дневному перемирию, предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским.
После того, как Владимир Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий, украинский лидер Владимир Зеленский согласился с предложением, но заявил, что переговоры начнутся лишь после того, как стороны объявят о 30-дневном перемирии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает призыв к 30-дневному перемирию как условие. А сам Путин в марте отмечал, что российская сторона в целом поддерживает длительное перемирие, «но есть нюансы», которые нужно разрешить.
Помимо Владимира Зеленского, выдвигать условия начали и европейские лидеры. Запад уже начал угрожать России санкциями, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток-2», если Россия не согласится на 30-дневное перемирие.
«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — цитируют Пескова РИА «Новости».
Так представитель Кремля ответил журналистам по поводу того, как Москва отреагировала на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.
При этом подход Путина к поиску реальной развязки украинского кризиса встретил понимание и поддержку у лидеров многих других стран, отметил Песков.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что режим прекращения огня — это «предварительное условие» для любых переговоров о мирном урегулировании. Французский дипломат призывает президента России Владимира Путина приехать в Стамбул и лично встретиться с Зеленским.
«Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался случаем и предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем Владимира Путина согласиться», — заявил Барро.
Канцлер Германии Мерц и президент Франции Макрон тоже согласны с тем, что Россия должна пойти на «предварительное условие» Киева и согласиться на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии. В этом вопросе они рассчитывали на поддержку американского лидера Дональда Трампа. Однако Трамп призвал Киев без каких-либо условий принять участие в предложенных Путиным переговорах.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что в Киеве плохо изучили заявление президента РФ. Она подчеркнула, что прекращение огня невозможно без переговоров. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Украина таким образом может использовать перемирие на 30 дней для перевооружения, подготовки новых терактов и провокаций.