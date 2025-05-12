«Нельзя разговаривать таким языком»: Россию не устроили условия, которых потребовали для начала переговоров с Украиной

Россия предложила начать переговоры без предварительных условий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россию не устроило, что Украина и европейские лидеры начали диктовать свои условия для начала переговоров между Москвой и Киевом. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу по 30-дневному перемирию, предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским.

Помимо Владимира Зеленского, выдвигать условия начали и европейские лидеры. Запад уже начал угрожать России санкциями, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток-2», если Россия не согласится на 30-дневное перемирие.

«До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком», — цитируют Пескова РИА «Новости».

Так представитель Кремля ответил журналистам по поводу того, как Москва отреагировала на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.

При этом подход Путина к поиску реальной развязки украинского кризиса встретил понимание и поддержку у лидеров многих других стран, отметил Песков.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что режим прекращения огня — это «предварительное условие» для любых переговоров о мирном урегулировании. Французский дипломат призывает президента России Владимира Путина приехать в Стамбул и лично встретиться с Зеленским.

«Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался случаем и предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем Владимира Путина согласиться», — заявил Барро.

Канцлер Германии Мерц и президент Франции Макрон тоже согласны с тем, что Россия должна пойти на «предварительное условие» Киева и согласиться на предложение Зеленского о 30-дневном перемирии. В этом вопросе они рассчитывали на поддержку американского лидера Дональда Трампа. Однако Трамп призвал Киев без каких-либо условий принять участие в предложенных Путиным переговорах.