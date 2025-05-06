В Германии выбрали нового канцлера

Мерц едва не лишился возможности стать канцлером Источник: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press











Кандидата от христианских демократов Фридриха Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки. Ему удалось набрать 325 голосов из 316 необходимых. Против выступили 289 парламентариев.

Фридрих Мерц — сторонник развития атомной энергетики и ужесточения правил предоставления убежища и миграции. Он заявляет о необходимости «доминирующего положения немецкой культуры» и выступает за лишение паспорта тех лиц, которые имеют двойное гражданство и совершили преступление. Мерц поддерживает возвращение к всеобщей воинской повинности. Также он высказывается за создание «армии для Европы», а также продолжение военной помощи Украине.

Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Теперь Мерцу и членам его кабинета остается получить грамоту о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера.