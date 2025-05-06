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Политика В Германии выбрали нового канцлера

В Германии выбрали нового канцлера

Он смог набрать нужное количество голосов только со второй попытки

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11 комментариев
Мерц едва не лишился возможности стать канцлером | Источник: Kay Nietfeld/dpa/Global Look PressМерц едва не лишился возможности стать канцлером | Источник: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Мерц едва не лишился возможности стать канцлером

Источник:

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кандидата от христианских демократов Фридриха Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки. Ему удалось набрать 325 голосов из 316 необходимых. Против выступили 289 парламентариев.

Фридрих Мерц — сторонник развития атомной энергетики и ужесточения правил предоставления убежища и миграции. Он заявляет о необходимости «доминирующего положения немецкой культуры» и выступает за лишение паспорта тех лиц, которые имеют двойное гражданство и совершили преступление. Мерц поддерживает возвращение к всеобщей воинской повинности. Также он высказывается за создание «армии для Европы», а также продолжение военной помощи Украине.

Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Теперь Мерцу и членам его кабинета остается получить грамоту о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

В первом туре за него проголосовали только 310 депутатов. Против его кандидатуры оказались 307 человек, трое воздержались. Это первый случай в истории, когда кандидат в канцлеры потерпел неудачу на выборах в бундестаге после федеральных выборов и успешных коалиционных переговоров, пишет Die Zeit.

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
11
Гость
13 часов
А что Ярославлю до Германии ? Ну выбрали и выбрали .
Гость
12 часов
Ну, там их хоть меняют периодически, а у нас застой монархии, царизм.
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