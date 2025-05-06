Россия дала Украине шанс на перемирие

В Кремле примут мировых лидеров Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Инициатива президента России Владимира Путина по перемирию в дни празднования Победы и проведения военного парада остается в силе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Инициатива президента Путина о временном перемирии на праздничные дни актуальна, и соответствующие указания даны верховным главнокомандующим», — сказал Песков. В Кремле также запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю 80-летия Победы.

Однако Украина пока не готова на перемирие, отметил пресс-секретарь президента РФ.

«К сожалению, мы до сих пор не слышали из Киева, от представителей режима, от главы режима ни одного заявления, в котором шла бы речь о готовности присоединиться к этому праздничному перемирию», — добавил Песков.

По его словам, если ВСУ попытаются ударить по позициям российских военных, сразу будет дан «адекватный ответ». Песков подчеркнул, что Украина продолжает демонстрировать свою позицию, ориентированную на продолжение боевых действий, пытается нанести удары по объектам мирной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Президент считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Зеленский не поддержал эту инициативу и потребовал более длительного перемирия, призвав прекратить боевые действия как минимум на месяц. В Кремле ответили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на такой шаг.