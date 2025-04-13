«Реанимируем отношения»: в Кремле раскрыли, как продвигаются переговоры России и США

Дмитрий Песков объяснил, что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США идут «очень хорошо», но сиюминутных результатов и быстрых решений ждать не стоит. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, сейчас ведутся контакты по линиям спецслужб и министерств иностранных дел двух стран. Хорошим каналом представитель Кремля назвал и «челночные визиты» спецпредставителей — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Тем не менее он подчеркнул, что «ждать сиюминутных результатов невозможно», а ожидания общественности «всегда граничат с максимализмом». На деле предстоит кропотливая работа, потому что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля».

«Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия», — объяснил он.