«Реанимируем отношения»: в Кремле раскрыли, как продвигаются переговоры России и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США идут «очень хорошо», но сиюминутных результатов и быстрых решений ждать не стоит. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
По словам Пескова, сейчас ведутся контакты по линиям спецслужб и министерств иностранных дел двух стран. Хорошим каналом представитель Кремля назвал и «челночные визиты» спецпредставителей — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.
Тем не менее он подчеркнул, что «ждать сиюминутных результатов невозможно», а ожидания общественности «всегда граничат с максимализмом». На деле предстоит кропотливая работа, потому что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля».
«Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия», — объяснил он.
В пятницу в Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга подтвердила, что визит Уиткоффа стал «еще одним шагом в переговорном процессе, направленном на прекращение огня и достижение окончательного мирного соглашения».