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Политика Переговоры России и США «Реанимируем отношения»: в Кремле раскрыли, как продвигаются переговоры России и США

«Реанимируем отношения»: в Кремле раскрыли, как продвигаются переговоры России и США

Песков заявил, что не стоит ждать от переговоров быстрых результатов

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33 комментария
Дмитрий Песков объяснил, что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Песков объяснил, что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Песков объяснил, что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США идут «очень хорошо», но сиюминутных результатов и быстрых решений ждать не стоит. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, сейчас ведутся контакты по линиям спецслужб и министерств иностранных дел двух стран. Хорошим каналом представитель Кремля назвал и «челночные визиты» спецпредставителей — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Тем не менее он подчеркнул, что «ждать сиюминутных результатов невозможно», а ожидания общественности «всегда граничат с максимализмом». На деле предстоит кропотливая работа, потому что России и США нужно реанимировать отношения «практически с нуля».

«Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия», — объяснил он.

В пятницу в Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и специального посланника США Стива Уиткоффа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга подтвердила, что визит Уиткоффа стал «еще одним шагом в переговорном процессе, направленном на прекращение огня и достижение окончательного мирного соглашения».

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Милена Солдатенко
Переговоры России и США Дмитрий Песков Политика Россия США
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Комментарии
33
Гость
8 часов
Надуууулиииии!
Гость
8 часов
Наш трамп решил и далее помогать с импортозомищением :-) Патриоты в шоке.
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