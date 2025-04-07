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Политика Спецоперация на Украине В Кремле назвали условия прекращения огня на Украине

В Кремле назвали условия прекращения огня на Украине

Владимир Путин поддерживает это решение

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52 комментария
Для прекращения огня необходимо решить несколько вопросов, возникающих между сторонами конфликта | Источник: Олег Фёдоров / «Чита.Ру»Для прекращения огня необходимо решить несколько вопросов, возникающих между сторонами конфликта | Источник: Олег Фёдоров / «Чита.Ру»

Для прекращения огня необходимо решить несколько вопросов, возникающих между сторонами конфликта

Источник:

Олег Фёдоров / «Чита.Ру»

Президент России Владимир Путин поддерживает решение прекратить огонь на Украине. Однако это невозможно сделать, не решив сопутствующие вопросы.

«Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-коле журналистам.

Сейчас между Россией и Украиной заключен 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Представитель Кремля заверил, что российская сторона соблюдает договоренности, а целями ВС РФ являются военные объекты.

О чем еще заявил Песков:

  • конкретной даты следующих переговоров между Россией и США пока нет, но стороны понимают необходимость этих контактов;

  • мировая экономика находится в напряженной ситуации после введения пошлин США;

  • цена на нефть является важным показателем для российского бюджета. Сейчас она падает, власти отслеживают динамику;

  • власти будут делать всё возможное, чтобы минимизировать последствия этого «международного экономического шторма».

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Спецоперация на Украине Прекращение огня Сроки Условия
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Комментарии
52
Гость
7 апреля, 13:38
Так что, нескучная движуха продолжается? Или как?
Гость
7 апреля, 14:01
Нам наши недра не принадлежат - все принадлежит олигархату Путина и друзьям, Ротенбергам и так далее Миллерам всяким у которых активы за границей
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