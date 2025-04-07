В Кремле назвали условия прекращения огня на Украине

Для прекращения огня необходимо решить несколько вопросов, возникающих между сторонами конфликта Источник: Олег Фёдоров / «Чита.Ру»











Президент России Владимир Путин поддерживает решение прекратить огонь на Украине. Однако это невозможно сделать, не решив сопутствующие вопросы.

«Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого предстоит решить ряд вопросов, а пока они висят в воздухе», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на конференц-коле журналистам.

Сейчас между Россией и Украиной заключен 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Представитель Кремля заверил, что российская сторона соблюдает договоренности, а целями ВС РФ являются военные объекты.

О чем еще заявил Песков: