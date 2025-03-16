В США анонсировали разговор Путина и Трампа и назвали сроки завершения конфликта на Украине

Уиткофф считает, что число разногласий сторон сокращается Источник: Reuters / Evelyn Hockstein











Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. Он уверен, что президент России Владимир Путин и американский лидер созвониться в ближайшее время.

«Президент использует для описания временных рамок (завершения конфликта — прим. ред.) слово „недели“», — сказал Стив Уиткофф.

По его словам, он обсуждал в субботу и в воскресенье итоги своего визита в Россию с президентом США Дональдом Трампом. Спецпосланник поделился, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным длилась около четырех часов и была позитивной. Он уверен, что различия в позициях по украинскому урегулированию между сторонами сокращаются.

«Перед нынешним визитом был другой визит, а до этого стороны разделяли мили. Сейчас две стороны гораздо ближе, есть позитивные результаты дискуссий в Саудовской Аравии. Я описал разговор с президентом Путиным как одинаково позитивный. Мы сократили различия между двумя сторонами. Я был с президентом (Трампом — прим. ред.) весь день вчера, я буду с ним сегодня. Мы обсуждаем, как сократить это еще сильнее», — заявил Уиткофф.

Политик считает, что оба главы государства понимают друг друга и имеют схожие цели.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа. Президент (США — прим. ред.) хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что Путин хочет, чтобы это прекратилось», — добавил Уиткофф.

Спецпосланник президента США уверен, что скоро состоится беседа двух президентов.

«Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами», — отметил политик.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сегодня, 16 марта, заявил, что российская сторона готовится к встрече президентов России и США. Однако это произойдет, как только в этом возникнет необходимость. Сейчас, по его словам, контакты между двумя странами идут «на других уровнях».