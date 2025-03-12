НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

2 м/c,

вос.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 86,62
EUR 93,97
Продают здание министерства
Что с поликлиникой на Гоголя
Что построят на месте отстойников
Цены на речные трамвайчики
Массовое ДТП с автобусом: видео
Ярославский «ЦУМ»
Ярославна погибла в пожаре
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Политика Спецоперация на Украине США возобновили поставки оружия на Украину: ограничения продлились неделю

США возобновили поставки оружия на Украину: ограничения продлились неделю

Вооружение направляется через Польшу

933
15 комментариев
Приостановка поставок продлилась несколько дней | Источник: AFLO Images / Global Look PressПриостановка поставок продлилась несколько дней | Источник: AFLO Images / Global Look Press

Приостановка поставок продлилась несколько дней

Источник:

США возобновили поставки оружия на Украину через Польшу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский на своей странице в соцсети Х.

«Возобновилась транспортировка американского оружия из POLLOG HUB в Ясенки на Украину», — написал Залевский.

Поставки вооружения вернулись к прежним уровням, отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Неделю назад премьер-министр страны Дональд Туск сообщал, что через этот хаб оружие для Киева идти перестало.

На встрече в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложениями США и вовсе вступил в перепалку с американским лидером. В итоге президент США Дональд Трамп приостановил всю военную поддержку Киева из-за нежелания украинских властей идти навстречу миру. Такая мера должна была действовать до тех пор, пока Украина не изменит свою политику по отношению к конфликту.

11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры между американской и украинской делегации. Там предложили ввести 30-дневное соглашение о прекращении огня с Россией и при необходимости продлить его по обоюдному согласию со стороны РФ. Представители США отметили, что вскоре выйдут на контакт с РФ. Официально российские власти не давали ответ на это предложение.

ПО ТЕМЕ
Оружие США Польша СВО Ограничения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Гость
10 часов
Ура. Теперь точно выйдут на границы 1991 года.
Гость
8 часов
Надо ждать 4 года, кто там следующий кандидат после Тромба , может с ним договоримся
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление