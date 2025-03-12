США возобновили поставки оружия на Украину: ограничения продлились неделю

Приостановка поставок продлилась несколько дней Источник: AFLO Images / Global Look Press











США возобновили поставки оружия на Украину через Польшу. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский на своей странице в соцсети Х.

«Возобновилась транспортировка американского оружия из POLLOG HUB в Ясенки на Украину», — написал Залевский.

Поставки вооружения вернулись к прежним уровням, отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Неделю назад премьер-министр страны Дональд Туск сообщал, что через этот хаб оружие для Киева идти перестало.

На встрече в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский не согласился с предложениями США и вовсе вступил в перепалку с американским лидером. В итоге президент США Дональд Трамп приостановил всю военную поддержку Киева из-за нежелания украинских властей идти навстречу миру. Такая мера должна была действовать до тех пор, пока Украина не изменит свою политику по отношению к конфликту.