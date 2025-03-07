Зеленский предложил мирный план по Украине, а Путин поставил на место Макрона: главное об СВО за неделю

Зеленский передумал воевать после отказа в поставках оружия Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Мир готовится к третьему раунду переговоров по завершению конфликта на Украине. Кто на них будет присутствовать, пока под вопросом, поскольку Киев не принял сделку Штатов и потребовал продолжения боевых действий. В итоге американский президент Дональд Трамп обрезал ВСУ военную помощь, а России начал угрожать новыми санкциями, чтобы ускорить процесс урегулирования. На этом фоне у президента Украины Владимира Зеленского возник новый план. Подробнее об этом и других темах спецоперации — в нашем материале.

Взаимные атаки

Число атак по России значительно сократилось за последние семь дней, но попытки нанести ущерб мирному населению остаются. Больше всего пострадала Белгородская область — там беспилотники замечают практически каждый день. 3 марта дрон ударил по движущемуся автомобилю в селе Репяховка. В больницу доставили женщину в тяжелом состоянии и ее супруга, который получил осколочное ранение лица. 6 марта под обстрел попал город Шебекино. В итоге два человека получили ранения. В тот же день пострадала женщина при атаке на село Рождественка.

Другой масштабный удар нанесли 1 марта. В тот день ВСУ атаковали Тверскую область. Фрагменты дрона попали в окно одной из квартир в городе Удомле. Жителей дома эвакуировал и временно разместили в одном из образовательных учреждений.

Последствия атаки на Тверскую область Источник: BAZA / Telegram

В тот же день украинские военные атаковали тремя беспилотниками компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Как сообщили в Минобороны РФ, все дроны сбили. В министерстве считают, что так ВСУ пытались остановить поставки газа в страны Европы. Это была уже третья попытка атаковать важную инфраструктуру: 11 января — станцию «Русская» и 17 февраля — объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кропоткинске.

4 марта украинские БПЛА ночью атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что беспилотники уничтожены, никто не пострадал. Также за неделю сбили несколько дронов над акваторией Черного моря и другими территориями России.

Российская сторона тоже не остановила атаки по Украине. 1 марта в Минобороны РФ сообщили, что с помощью ракеты «Искандер-М» нанесли удар по территории учебного полигона сухопутных войск в Днепропетровской области. В результате уничтожили порядка 150 военных — и в том числе до 30 иностранных инструкторов.

2 марта российская армия нанесла удары по украинским военным аэродромам и объектам газопереработки, обеспечивающим работу ВПК страны. 3 марта атаки были направлены по местам скопления украинских военнослужащих и по инфраструктурным объектам ВСУ. В частности, украинским аэродромам, цехам производства беспилотников и местам их хранения. Также военное ведомство сообщило об уничтожении двух снарядов и десятков беспилотников самолетного типа.

Переговоры между странами

Прошло два раунда переговоров между Россией и США. Однако, несмотря на стремление стран к урегулированию конфликта на Украине, когда прекратятся боевые действия и на каких условиях, не ясно.

Украина стремится участвовать в сделке, но пока не готова пойти на прекращение огня. Президент США Дональд Трамп закрутил гайки и остановил военную помощь, чтобы Киев стал более сговорчивым. Он уверен, что без американской помощи украинской стороне не удастся противостоять России.

Однако у президента Украины остались союзники, которые пообещали продолжить поставки оружия. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении страны направить военных на Украину. Также он заявил о продолжении поставок вооружений Киеву европейскими государствами после достижения мирного соглашения. Кроме того, политик указал, что необходимо направить Киеву пять тысяч ракет для борьбы с беспилотниками российской армии. Он добавил, что Великобритания, Франция и Украина достигли соглашения о разработке совместного плана для прекращения боевых действий. В дальнейшем он будет представлен США для обсуждения. В США же придерживаются мнения, что Европе нужно уговорить Зеленского пойти на мирные соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе в ходе прямого телеобращения сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» о защите европейских союзников французским ядерным оружием. На его заявление отреагировал президент России Владимир Путин, дав понять, что подобные решения несут угрозу только самой Европе.

Путин напомнил Макрону о том, что стало с Наполеоном Источник: Зарубина / Telegram

США продолжили активно заявлять о своей работе над завершением конфликта на Украине, несмотря на сопротивления Киева и Европы. Президент США Дональд Трамп считает, что украинские власти хотят заключить мирный договор с Россией, потому что у них нет выбора. При этом он утверждает, что в аналогичном положении находится российская сторона.

Во время полуторачасового выступления перед конгрессом США Трамп отметил, что делает всё, чтобы наладить диалог с обеими сторонами. Он добавил, что получил письмо от Зеленского, где тот заявил о желании как можно скорее сесть за стол переговоров. Зеленский якобы выразил готовность подписать сделку о совместной разработке украинских природных ресурсов «в любое удобное время». Также президент США подчеркнул, что уже получил «мощные сигналы» от российской стороны о готовности к мирным переговорам.

Однако не всё так однозначно, как говорит Трамп. Спецоперация на территории Украины будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все заявленные цели, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот процесс не зависит от налаживания отношений между Россией и США. Глава Минфина Штатов Скотт Бессент в свою очередь дал понять, что нынешние власти Штатов готовы усилить ограничения против РФ ради мирных переговоров по Украине, если это позволит покончить с боевыми действиями как можно быстрее.

Зеленский после отказа в военной помощи США смягчился и объявил, что готов освободить заключенных и обеспечить перемирие в воздушном и морском пространствах для достижения мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что такие действия будут возможны при условии взаимных шагов со стороны России. Также Зеленский подтвердил слова Трампа о готовности Украины к быстрому преодолению всех последующих этапов и к сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Позднее он опубликовал «мирный план». В нем он предложил прекратить удары ракет и беспилотников большой дальности по объектам энергетики и другой гражданской инфраструктуры, а также ввести режим прекращения огня на море. Он добавил, что в понедельник, 10 марта, направится в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем. Его команда останется в стране для совместной работы с представителями США.