Путин поручил усилить защиту границ и поделился прогрессом в работе с США — главные заявления президента с заседания коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы страны. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
— Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что число террористических преступлений в РФ выросло, большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Путин заявил о необходимости пресекать всяческие попытки расколоть российское общество и активнее бороться с терроризмом и экстремизмом. Также он отметил, что с начала спецоперации выросла активность иностранных спецслужб.
Отдельно он уделил внимание теме начавшихся переговоров между Россией и США. По его словам, первые контакты вселяют надежду на восстановление межгосударственных отношений. При этом глава России отметил роль бойцов, задействованных в зоне спецоперации. Именно они создали условия для начала диалога. Однако он уверен, что некоторые западные элиты будут пытаться сорвать открытое общение, начавшееся между РФ и Штатами.