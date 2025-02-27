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Политика Путин поручил усилить защиту границ и поделился прогрессом в работе с США — главные заявления президента с заседания коллегии ФСБ

Путин поручил усилить защиту границ и поделился прогрессом в работе с США — главные заявления президента с заседания коллегии ФСБ

РФ и Штатам пытаются помешать выстроить диалог по Украине

598
42 комментария
Путин заявил о росте террористических угроз | Источник: Kremlin.ruПутин заявил о росте террористических угроз | Источник: Kremlin.ru

Путин заявил о росте террористических угроз

Источник:

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы страны. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

— Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что число террористических преступлений в РФ выросло, большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Путин заявил о необходимости пресекать всяческие попытки расколоть российское общество и активнее бороться с терроризмом и экстремизмом. Также он отметил, что с начала спецоперации выросла активность иностранных спецслужб.

Путин рассказал, что дало почву для переговоров с США

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Отдельно он уделил внимание теме начавшихся переговоров между Россией и США. По его словам, первые контакты вселяют надежду на восстановление межгосударственных отношений. При этом глава России отметил роль бойцов, задействованных в зоне спецоперации. Именно они создали условия для начала диалога. Однако он уверен, что некоторые западные элиты будут пытаться сорвать открытое общение, начавшееся между РФ и Штатами.

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Владимир Путин ФСБ Границы Защита Переговоры Терроризм
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Комментарии
42
Гость
4 часа
Песков как то сообщил- охрана президента Путина усилена до предела- Всё что необходимо для этого есть-- Путин никому не доверяет- и даже спит в бронежилете
Гость
4 часа
Самая СевКорея или Северный Гондурас?
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