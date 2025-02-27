Путин поручил усилить защиту границ и поделился прогрессом в работе с США — главные заявления президента с заседания коллегии ФСБ

Путин заявил о росте террористических угроз Источник: Kremlin.ru











Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по защите границы страны. Об этом он заявил, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

— Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти, обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что число террористических преступлений в РФ выросло, большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Путин заявил о необходимости пресекать всяческие попытки расколоть российское общество и активнее бороться с терроризмом и экстремизмом. Также он отметил, что с начала спецоперации выросла активность иностранных спецслужб.

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