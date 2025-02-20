«Администрация Трампа совершила ошибку». Что мировые СМИ пишут о переговорах России и США

Источник: МИД России











После переговоров делегаций России и США, которые состоялись в столице Саудовской Аравии 18 февраля, теперь весь мир говорит только об этом. Стороны обсуждали не только перспективы нормализации двусторонних отношений, но и ситуацию вокруг Украины, подтвердив настрой на урегулирование конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что после переговоров стал более уверен в перспективах завершения конфликта на Украине. Однако он напомнил, что Киеву всё еще нужны новые выборы, а Вашингтону — деньги, ранее выделенные украинцам. «Фонтанка» рассказывает, что пишут о переговорах и ситуации по Украине зарубежные СМИ и представители разных стран.

Европейские СМИ, а также часть американских спикеров считают, что Соединенные Штаты должны были проводить переговоры с Москвой только после обсуждения плана по урегулированию конфликта на Украине с Киевом и европейцами. Так, по словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, американцы допустили ошибку, сев за стол переговоров с Москвой без предварительных обсуждений с западными и украинскими коллегами.

— То, как администрация Трампа начинает эти переговоры, является ошибкой. Прежде чем сесть за один стол с Россией, администрация Трампа должна не только провести существенные переговоры с нашими коллегами на Украине и в Европе, но и выработать консолидированную согласованную позицию между Украиной, Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками и партнерами, — отмечает экс-посол.

Кроме того, он добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский «готов идти на контакт», чтобы урегулировать ситуацию в стране и сохранить ее суверенитет, но обеспокоен, что «американцы его продадут». По мнению Макфола, такое «пренебрежительное отношение» администрации президента к союзникам не отвечает интересам США.

О возможных сигналах для Европы после проведенных в США выборов пишет Neue Zürcher Zeitung. В Швейцарии считают, что встреча в Эр-Рияде как бы предупреждает европейцев о том, что США могут дистанцироваться от Европы, начав игнорировать интересы европейских стран, так как в настоящее время предпочитают вступать в диалог именно с Москвой.

Как сообщает France24, часть европейских лидеров не одобряет «радикальные» изменения в политике США в отношении России, опасаясь, что Вашингтон может пойти на серьезные уступки Москве и «перепишет соглашение о безопасности на континенте в духе холодной войны». При этом СМИ ссылается на слова Зеленского о том, что любые переговоры, направленные на прекращение конфликта, должны быть «честными», и в них в том числе должны участвовать европейские страны, включая Турцию, которая ранее предлагала стать местом для проведения переговоров.

Отсутствие представителей Украины на переговорах в Эр-Рияде может также «раззадорить аппетит Путина», пишет французская газета Le Journal de Québec со ссылкой на украинских чиновников.

— Это (переговоры без участия Украины. — Прим. ред.) только раззадорит аппетит Путина и его уверенность в том, что он победит, а Америка проиграет. <…> И Обама до 2014 года, и Байден до этого конфликта говорили с Путиным о нас (Украине. — Прим. ред.) без нас, о Европе без Европы, и кто-то в команде Трампа повел его в том же направлении, — объясняет источник.

Такая тактика американцев, по словам украинского чиновника, уже привела к присоединению Крымского полуострова к России в 2014 году при Бараке Обаме и к конфликту на Украине, начавшемся в 2022 году при Джо Байдене.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что основной вопрос вызывают действия Трампа, и называет их непредсказуемыми. Как указывает СМИ, президент США не уточняет, есть ли у Украины шанс на «возвращение» присоединенных к России территорий и будут ли в перспективе звучать предложения для Москвы о признании новых границ в соответствии с международным правом. Кроме того, отмечается, что США будут продолжать требовать прекращения боевых действий как со стороны России, так и со стороны Украины, но при этом американцы не намерены поддерживать безопасность Киева.

Газета The Guardian сравнивает состоявшиеся переговоры с временами холодной войны, когда решения принимали ведущие державы мира, а остальным оставалось только наблюдать за происходящим и ждать итогов встреч.

— Украина и Европа вынуждены сидеть в сторонке, пока США и Россия точат свои разделочные ножи, — отмечают журналисты.

Кроме того, The Guardian указывает, что хотя раньше администрация президента США склонялась к заключению мирного соглашения, которое было бы приемлемо для всех сторон конфликта, сейчас действия Трампа «вызывают вопросы» о том, разделяет ли он до сих пор эту точку зрения.

CNN, в свою очередь, передает, что проведение переговоров между российской и американской делегациями стало крупной победой для Москвы, а также ознаменовало полный разворот от политики администрации бывшего президента США Джо Байдена.

— Американская делегация, в которую входили Рубио, а также спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц, предположила, что это будет первое из серии мероприятий, направленных на прекращение конфликта, — добавили журналисты американского СМИ.

Тем временем зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев повторяет слова о нелегитимности украинского президента.

— Ряженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию. Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель (Трамп. — Прим. ред.), — отмечает Медведев, ссылаясь на требования Трампа о предоставлении Киевом «отчета о разворованных деньгах, новой легитимации» на выборах.

При этом зампредседателя Совбеза предупреждает, что в связи с давлением от Зеленского можно ожидать любой провокации: от ударов по украинским городам до «использования оружия массового поражения вроде „грязной бомбы“. Медведев призывает к отставке нынешнего лидера Украины.