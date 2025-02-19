«У него не останется страны». Дональд Трамп вконец разругался с Зеленским

Рассказываем подробности назревшего скандала Источник: Tia Dufour / The White House via Getty Images

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за отказ проводить выборы в стране и непрозрачность помощи, которую Штаты оказали Киеву. Жесткое заявление политик разместил в соцсети Truth Social.

— Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, который нельзя было выиграть, который никогда не должен был начаться, но который он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать, — пишет американский президент. — США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен.

Трамп отметил, что конфликт на Украине куда важнее для Европы, чем для Америки. Последнюю, как выразился политик, отделяет от всей этой ситуации «большой и красивый океан».

— Кроме того, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «пропала». Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел, — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке.

Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Дональд Трамп президент США

Трамп заявил, что переговоры с Россией проходят успешно благодаря ему и его администрации.

— Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался, — считает президент США. — Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это всё продолжается…

Ранее Владимир Зеленский заявил, что остался разочарован переговорами, и счел их подготовкой «ультиматума Украине». Трамп прокомментировал и это. Он напомнил президенту Украины, что там давно не проходили выборы, и сказал, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

Напомним, что на встрече, прошедшей в Эр-Рияде, делегации США и РФ договорились возобновить дипломатическое и экономическое сотрудничество двух стран. Подробнее об итогах встречи мы рассказали отдельно.