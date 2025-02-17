Российская делегация полетела на переговоры с США — кто и о чем будет договариваться в Саудовской Аравии

На встрече представители двух стран будут обсуждать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа Источник: kremlin.ru











Россия и США проведут первый раунд переговоров. Встреча состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сегодня в Эр-Рияд вылетают [глава МИД Сергей] Лавров и [помощник президента России Юрий] Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, — заявил Песков журналистам на конференц-колле.

Разговор затронет и подготовку к возможным переговорам по Украине. Помимо этого стороны будут договариваться о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, провести которую лидеры договорились в телефонном разговоре 12 февраля.