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Политика Российская делегация полетела на переговоры с США — кто и о чем будет договариваться в Саудовской Аравии

Российская делегация полетела на переговоры с США — кто и о чем будет договариваться в Саудовской Аравии

Встреча пройдет 18 февраля

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На встрече представители двух стран будут обсуждать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа | Источник: kremlin.ruНа встрече представители двух стран будут обсуждать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа | Источник: kremlin.ru

На встрече представители двух стран будут обсуждать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа

Источник:

Россия и США проведут первый раунд переговоров. Встреча состоится 18 февраля в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Сегодня в Эр-Рияд вылетают [глава МИД Сергей] Лавров и [помощник президента России Юрий] Ушаков. Ожидается, что во вторник они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, — заявил Песков журналистам на конференц-колле.

Разговор затронет и подготовку к возможным переговорам по Украине. Помимо этого стороны будут договариваться о предстоящей встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом, провести которую лидеры договорились в телефонном разговоре 12 февраля.

По данным «Коммерсанта», от Штатов в переговорах будут участвовать госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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США Россия Переговоры Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Лавров Юрий Ушаков
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