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Политика Мощный сигнал о начале мира: главные заявления Кремля по поводу переговоров с США

Мощный сигнал о начале мира: главные заявления Кремля по поводу переговоров с США

Санкции не смогут помешать встрече Трампа и Путина

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3 комментария
Дмитрий Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа

Источник:

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является мощным сигналом о начале диалога о мире. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павла Зарубина.

— Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога и теперь будем говорить о мире, а не о войне, — сказал Песков. Тон телефонного разговора был конструктивным с обеих сторон, отметил пресс-секретарь президента.

Разговор Путина и Трампа был доброжелательным и конструктивным

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Песков подчеркнул, что президент США может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит. Однако встреча лидеров стран требует особых усилий.

— В любом случае встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее, — объяснил пресс-секретарь главы РФ.

Песков рассказал, как должна идти подготовка к переговорам президентов

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По его словам, заявления Трампа показывают его приверженность позиции «никакой войны». А западные санкции не смогут помешать переговорам РФ и США. Они «как быстро вводятся, так и быстро отменяются», обратил внимание представитель Кремля.

12 февраля прошли первые масштабные переговоры о завершении конфликта на Украине. Американский лидер США Дональд Трамп созвонился с президентом Владимиром Путиным, а затем Владимиром Зеленским.

Контакты уже начали налаживать. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они договорились взаимодействовать по урегулированию конфликта на Украине и по другим вопросам.

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Дмитрий Песков Переговоры Владимир Путин Дональд Трамп Мир
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Комментарии
3
Гость
1 час
Если сделка пойдет не так, то введу имбарго и дам Зеленскому всё , что он просит , сказал Трамп!
Гость
1 минута
вот и до второго Мюнхена дожили , новый Чемберлен ублажает и согласовывает План Черчилль с Рузвельтом на том свете афигевают
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