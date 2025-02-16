Мощный сигнал о начале мира: главные заявления Кремля по поводу переговоров с США

Дмитрий Песков рассказал, как прошел разговор Путина и Трампа Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является мощным сигналом о начале диалога о мире. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павла Зарубина.

— Это мощный сигнал о том, что теперь будем пытаться решать проблемы посредством диалога и теперь будем говорить о мире, а не о войне, — сказал Песков. Тон телефонного разговора был конструктивным с обеих сторон, отметил пресс-секретарь президента.

Разговор Путина и Трампа был доброжелательным и конструктивным Источник: Зарубина / Telegram

Песков подчеркнул, что президент США может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит. Однако встреча лидеров стран требует особых усилий.

— В любом случае встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее, — объяснил пресс-секретарь главы РФ.

Песков рассказал, как должна идти подготовка к переговорам президентов Источник: Зарубина / Telegram

По его словам, заявления Трампа показывают его приверженность позиции «никакой войны». А западные санкции не смогут помешать переговорам РФ и США. Они «как быстро вводятся, так и быстро отменяются», обратил внимание представитель Кремля.

12 февраля прошли первые масштабные переговоры о завершении конфликта на Украине. Американский лидер США Дональд Трамп созвонился с президентом Владимиром Путиным, а затем Владимиром Зеленским.